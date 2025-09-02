Coaliția, convocată la Cotroceni de președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a convocat marți partidele din coaliția guvernamentală la Palatul Cotroceni, după ce executivul și-a asumat răspunderea în Parlament pe cinci dintre cele şase proiecte de lege vizând reducerea cheltuielilor. Înainte de această discuție, premierul Ilie Bolojan va susține în marți dimineață, la ora 10:00, o conferință de presă.

Șeful guvernului, vizat de proteste ale cadrelor didactice, magistraților și funcționarilor publici a insistat luni, în fața Parlamentului, că tot ce dorește prin aceste măsuri excepționale este disciplina financiară și prevenirea abuzurilor.

Ilie Bolojan: Avem în multe locuri privilegii, special, excepții, risipă și sinecuri. Fiecare se descurcă cum poate. În multe locuri, unii își angajează rudele, alții își măresc indemnizațiile, alții fac raportări false ca să încaseze mai mult. Și atunci eu vă întreb pe dumneavoastră: aceasta este România pe care ne-o dorim? Aceasta este România pe care vrem să o lăsăm copiilor și nepoților noștri? Eu zic că nu!

Al şaselea pachet de măsuri, cel privind restructurarea administrației publice, a fost însă amânat cu două săptămâni.

Surse politice citate de redactorul nostru Andrei Şerban spun că premierul Ilie Bolojan ar fi amenințat chiar cu demisia în ședința tensionată de luni din coaliție, iar marți, președintele Nicușor Dan ar urma să medieze conflictul între partenerii aflați la guvernare.

Reporter: În pachetul al doilea de măsuri care reformează statul român trebuia să intre inițial și un proiect de lege care reduce numărul de angajați din administrația publică locală, dar acest proiect a fost amânat pentru următoarele două săptămâni. De ce? Pentru că PSD și PNL nu s-au înțeles. Din ce au declarat în spațiul public social-democrații, premierul Ilie Bolojan a propus la început o reducere cu 25 % a numărului de angajați, dar apoi a venit cu procente mult mai mari, de 30 sau chiar 45 %. În acel moment, social-democrații au spus că trebuie să se consulte în interiorul partidului, iar sursele au precizat că premierul a susținut că va demisiona dacă nu i se vor accepta noile procente. Reacția din partea unor lideri PSD a venit imediat. Unii au spus că Ilie Bolojan poate să demisioneze liniștit, iar alții au propus ieșirea social-democraților de la guvernare.

De partea ei opoziția are trei zile pentru a depune eventuale moțiuni de cenzură la adresa guvernului. Dacă nu sunt inițiate astfel de demersuri sau dacă moțiunile nu obțin vot majoritar în Parlament, legile se consideră adoptate.

AUR a anunțat că intenționează să depună patru moțiuni de cenzură, deoarece parlamentarii formațiunii susțin doar unul dintre proiecte, cel care prevede creșterea vârstei de pensionare și scăderea cuantumului pensiei pentru magistrați.

