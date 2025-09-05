CNAIR: De luni se modifică tarifele şi amenzile de rovinietă şi peaj pentru vehiculele de transport

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 septembrie 2025, 16:29

Tarifele şi cuantumul amenzilor contravenţionale pentru rovinietă şi peaj pentru vehiculele de transport se modifică începând de luni, 8 septembrie, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

‘CNAIR informează utilizatorii reţelei de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi că, începând de luni, 08.09.2025, tarifele şi cuantumul amenzilor contravenţionale pentru rovinietă şi peaj se modifică în conformitate cu OG 23/2025 pentru modificarea şi completarea OG nr.15/2002. Tot în conformitate cu prevederile OG 23/2025 se modifică şi tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre între Giurgeni şi Vădu Oii’, se menţionează într-un comunicat al CNAIR.

De la 1 septembrie 2025, preţul rovinietei s-a modificat pentru autoturisme, potrivit legii 141/2025, precum şi cuantumul amenzii pentru lipsa rovinietei valabile, de la 500 lei (valoarea minimă) la 1.000 lei (valoarea maximă).

Astfel, tariful de utilizare a drumurilor naţionale (rovinieta) va fi, cu TVA inclus: pentru autoturisme de 3,5 euro pentru o zi, 6 euro pentru 10 zile, 9,5 euro pentru 30 de zile, 15 euro pentru 60 de zile şi 50 de euro pentru 12 luni; pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone de 10 euro pentru o zi, 13,5 euro pentru 10 zile, 21,5 euro pentru 30 de zile, 34 de euro pentru 60 de zile şi 114 euro pentru 12 luni; pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone şi mai mică sau egală cu 7,5 tone de 7,5 euro pentru o zi, 19 euro pentru 7 zile, 38 de euro pentru 30 de zile şi 380 de euro pentru un an; pentru vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv) de 17 euro pentru o zi, 42,5 euro pentru 7 zile, 85 de euro pentru 30 de zile şi 855 euro pentru un an; pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv) de 85 de euro pentru o zi, 71 euro pentru 7 zile, 142,5 euro pentru 30 de zile şi 1.425 euro pentru 12 luni; pentru vehiculele de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) de 7,5 pentru o zi, 19 euro pentru 7 zile, 38 euro pentru 30 de zile şi 380 euro pentru un an; pentru vehiculele de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) de 13 euro pentru o zi, 33 euro pentru 7 zile, 66,5 euro pentru 30 de zile şi 665 euro pentru 12 luni.

Cuantumul amenzii contravenţionale aplicate utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile va fi între 500 şi 1.000 de lei pentru autoturisme, între 1.140 şi 2.280 lei pentru vehicule de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone, între 3.800 şi 7.600 lei pentru vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone şi mai mică sau egală cu 7,5 tone, între 6.650 şi 13.300 lei pentru vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone şi mai mică decât 12 tone, între 8.550 şi 17.100 lei pentru vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv), între 14.250 şi 28.500 lei pentru vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv), între 3.800 şi 7.600 lei pentru vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi între 6.650 şi 13.300 lei pentru vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto).

În ceea ce priveşte tarifele de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre între Feteşti şi Cernavodă, acestea vor fi: pentru vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8 + 1 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) – autoturisme şi vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane, de 19,00 lei pentru o trecere, 38 lei pentru două treceri, 304 lei pentru 20 de treceri; pentru vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane, de 69 lei pentru o trecere, 137 lei pentru două treceri şi 1.195 lei pentru 20 de treceri; pentru vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane de 94 lei pentru o trecere, 187 lei pentru două treceri şi 1.628 lei pentru 20 de treceri; pentru vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane de 133 lei pentru o trecere, 266 lei pentru două treceri şi 2.315 lei pentru 20 de treceri.

Cuantumul amenzii contravenţionale aplicabile utilizatorilor în cazul lipsei peajului valabil va fi pentru vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8 + 1 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto – autoturisme şi vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane între 190 şi 380 lei, pentru vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto, şi maximum 23 de locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto şi vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane între 690 şi 1.380 lei, pentru vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane între 940 lei şi 1.880 lei şi pentru vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane între 1.330 şi 2.660 lei.

Nivelul tarifelor de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre între Giurgeni şi Vadu Oii va fi de luni: pentru autoturisme de 16 lei pentru o trecere, 257 lei pentru 20 de treceri (până la 31 decembrie), pentru vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane de 16 lei pentru o trecere, 257 lei pentru 20 treceri (până la 31 decembrie); pentru vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune şi vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane (inclusiv conducătorul auto) de 38 lei pentru o trecere şi 662 lei pentru 20 de treceri (până la 31 decembrie); pentru vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane de 63 lei pentru o trecere şi 1.095 lei pentru 20 de treceri (până la 31 decembrie) şi pentru vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane de 94 lei pentru o trecere şi 1.628 lei pentru 20 de treceri (până la 31 decembrie). (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)