Circulaţia mai multor trenuri ale CFR Călători este suspendată

Publicat de Andreea Drilea, 21 octombrie 2025, 06:39

De la miezul nopţii circulaţia mai multor trenuri operate de CFR Călători a fost suspendată, ca urmare a neachitării la termen a sumelor restante de peste 100 de milioane de lei pentru tariful de utilizare a infrastructurii, conform obligaţiilor contractuale.

Măsura afectează atât trenurile Regio, cât şi InterRegio pe rute, precum Bucureşti-Braşov, Timişoara-Oradea sau Bacău-Suceava. Lista completă poate fi consultată pe site-ul CFR Călători. CFR S.A. precizează că suspendarea are caracter temporar şi că traficul feroviar va fi reluat după achitarea restanţelor.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro