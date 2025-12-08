Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru primăria Capitalei

Publicat de Andreea Drilea, 8 decembrie 2025, 06:14

Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru funcția de primar general al Capitalei, a câștigat alegerile organizate duminică.

Potrivit numărătorii finale oficiale a Biroului Electoral municipal, Ciprian Ciucu a obținut 36 la sută din voturi, urmat de Anca Alexandrescu (candidat susținut de AUR), cu 22% din voturi, și Daniel Băluță (PSD), cu aproape 21 la sută din voturi.

Prezența la urne în aceste alegeri a fost de 32,71% din alegători.

Ciprian Ciucu a candidat din partea PNL și a fost până acum primarul sectorului 6 din Capitală.

Pe locurile următoare s-au situat Cătălin Drulă (USR), Ana Ciceală (SENS), Orlando Teodorovici (candidat independent) și Valentin Burcea (POT).

Potrivit BEM, în alegerile pentru Primăria București s-au înscris în total 17 candidați.

Alegerile de duminică s-au organizat după ce fostul primar, Nicușor Dan, a câștigat alegerile de președinte al României.

(Sursa: prezenta.roaep.ro)

