Cinema Ateneu Iași: Programul proiecțiilor pentru perioada 13-18 martie 2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 martie 2026, 11:20

În această perioadă, publicul poate descoperi o selecție variată de filme, inclusiv premiere și titluri premiate internațional.

Programul include atât producții europene, cât și filme apreciate în marile festivaluri de cinema.

Vineri, 13 martie 2026

18:00 – Vocea lui Hind Rajab – The Voice of Hind Rajab – (regia Kaouther Ben Hania) – AP 12

20:00 – Singure sub soare – Sound of Falling – (regia Mascha Schilinski) – PREMIERĂ – AP 12

Sâmbătă, 14 martie 2026

13:00 – Arco – Arco – (regia Ugo Bienvenu) – AVANPREMIERĂ – 2D/Dublat – AG

16:00 – Hotarul – (regia Ion Borș, Ruslan Moroșan) – PREMIERĂ – AP 12

18:00 – Valoare sentimentală – Sentimental Value – (regia Joachim Trier) – AP 12

20:30 – Sorella di Clausura – Sorella di Clausura – (regia Ivana Mladenovic) – PREMIERĂ – N 15 – Nerecomandat sub 15 ani

Duminică, 15 martie 2026

13:00 – Zootropolis 2 – Zootopia 2 – (regia Jared Bush, Byron Howard) – 3D/Dublat – AG

15:00 – Agentul secret – The Secret Agent – (regia Kleber Mendonça Filho) – AP 12

18:00 – Song Sung Blue: Un vis în doi – Song Sung Blue – (regia Craig Brewer) – AP 12

20:30 – Singure sub soare – Sound of Falling – (regia Mascha Schilinski) – AP 12

Miercuri, 18 martie 2026

18:00 – Frida Kahlo – Frida Kahlo – (regia Ali Ray) – Proiecție în cadrul proiectului Aici, Filmul de Artă – PREMIERĂ – AG

20:00 – Dispariția lui Josef Mengele – The Disappearance of Josef Mengeke – (regia Kirill Serebrennikov) – AP 12

Preț bilet normal: 25 lei

Preț bilet film 3D: 25 lei (ochelarii incluși)