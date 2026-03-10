Ascultă Radio România Iași Live
Cinema Ateneu Iași: Programul proiecțiilor pentru perioada 13-18 martie 2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 martie 2026, 11:20

În această perioadă, publicul poate descoperi o selecție variată de filme, inclusiv premiere și titluri premiate internațional.

Programul include atât producții europene, cât și filme apreciate în marile festivaluri de cinema.

Dacă considerați că informația este de interes pentru cititorii sau ascultătorii dumneavoastră, ne-am bucura foarte mult să o preluați.

De asemenea, dacă printre titlurile din program se află filme pe care doriți să le vizionați, vă invităm cu drag să ne scrieți. Ne-ar face plăcere să vă avem alături de noi în sala de cinema.

Vineri, 13 martie 2026
18:00 – Vocea lui Hind Rajab – The Voice of Hind Rajab – (regia Kaouther Ben Hania) – AP 12
20:00 – Singure sub soare – Sound of Falling – (regia Mascha Schilinski) – PREMIERĂ – AP 12

Sâmbătă, 14 martie 2026
13:00 – Arco – Arco – (regia Ugo Bienvenu) – AVANPREMIERĂ – 2D/Dublat – AG
16:00 – Hotarul – (regia Ion Borș, Ruslan Moroșan) – PREMIERĂ – AP 12
18:00 – Valoare sentimentală – Sentimental Value – (regia Joachim Trier) – AP 12
20:30 – Sorella di Clausura – Sorella di Clausura – (regia Ivana Mladenovic) – PREMIERĂ – N 15 – Nerecomandat sub 15 ani

Duminică, 15 martie 2026
13:00 – Zootropolis 2 – Zootopia 2 – (regia Jared Bush, Byron Howard) – 3D/Dublat – AG
15:00 – Agentul secret – The Secret Agent – (regia Kleber Mendonça Filho) – AP 12
18:00 – Song Sung Blue: Un vis în doi – Song Sung Blue – (regia Craig Brewer) – AP 12
20:30 – Singure sub soare – Sound of Falling – (regia Mascha Schilinski) – AP 12

Miercuri, 18 martie 2026
18:00 – Frida Kahlo – Frida Kahlo – (regia Ali Ray) – Proiecție în cadrul proiectului Aici, Filmul de Artă – PREMIERĂ – AG
20:00 – Dispariția lui Josef Mengele – The Disappearance of Josef Mengeke – (regia Kirill Serebrennikov) – AP 12

Preț bilet normal: 25 lei
Preț bilet film 3D: 25 lei (ochelarii incluși)

