Ce trebuie să facă românii fără venituri pentru a-și păstra asigurarea de sănătate

Publicat de Andreea Drilea, 26 august 2025, 09:33

De la începutul lunii septembrie, aproximativ 650.000 de români care nu au venituri riscă să rămână fără asigurare de sănătate.

Pentru a evita acest lucru, ei trebuie să fie coasigurați prin completarea și depunerea la ANAF a declarației unice 212 și să plătească o contribuție anuală.

Directorul General al OPSNAJ, medicul Claudiu Tronciu, a explicat la emisiunea „Serviciul de noapte” de la Radio România Actualități care sunt principalele schimbări.

Claudiu Tronciu: Va trebui ca începând cu 1 septembrie să achite 2.430 de lei. Se face acum o plată de 25%, urmând că până în 25 mai 2026 să plătească restul sumei. Bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate beneficiază de servicii medicale până la vindecarea respectivei afecțiuni. Acest lucru înseamnă că inclusiv cei cu afecțiuni cronice – precum oncologie, diabet, afecțiuni cardiovasculare, ortopedice, bolnavi cu insuficiență renală cronică, dializați, boli rare, HIV-SIDA, TBC etc. – beneficiază în continuare de tratamente, dispozitive și materiale sanitare, servicii medicale acordate în cadrul acestor programe, indiferent de statutul lor de asigurare.

Rămân în continuare asigurați în sistemul de sănătate, fără achitarea unei contribuții anuale, copiii până în 18 ani, tinerii cu vârsta între 18 și 26 de ani, dacă sunt elevi sau studenți, cei până în 26 de ani din sistemul de protecție socială, femeile însărcinate, persoanele cu dizabilități, precum și pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei.

