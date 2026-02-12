CCR amână decizia privind sesizarea pe reforma pensiilor magistraţilor

Curtea Constituţională a amânat ieri, cu încă o săptămână, decizia privind contestaţia depusă de instanţa supremă la proiectul prin care Guvernul intenţionează să modifice regulile de pensionare a magistraţilor.

Următoarea şedinţă în care CCR va avea pe agendă sesizarea este 18 februarie.

La Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan i-a prezentat comisarului european pentru justiţie, Michael McGrath, reforma pensiilor de serviciu şi diferenţele semnificative între pensiile din justiţie şi media naţională.

Cei doi au mai discutat despre durata procedurilor, riscul prescrierii unor cauze şi nevoia de coerenţă în practica instanţelor, precum şi despre importanţa unor reglementări mai clare pentru creşterea eficienţei şi predictibilităţii actului de justiţie.

Comisarul european şi-a exprimat interesul pentru activitatea comitetului pentru analiza legislaţiei din domeniul justiţiei constituit de premier şi coordonat de cancelaria sa şi a menţionat disponibilitatea Comisiei Europene de a contribui la acest demers, se arată într-un comunicat de presă al executivului. (Rador/ FOTO facebook ccr.ro)