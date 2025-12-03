Cameră/Reglementări pentru şoferi non-UE să conducă maşini în România

Publicat de Andreea Drilea, 3 decembrie 2025, 12:25

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, ordonanţa de urgenţă care reglementează dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice din România persoanelor care sunt titulare ale unui permis de conducere eliberat de alt stat care nu este membru al Uniunii Europene.

Actul normativ are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în sensul creării premiselor legale în vederea acordării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice din România, fără condiţionarea deţinerii unui permis de conducere internaţional, în condiţii de reciprocitate şi pentru o perioadă determinată, persoanelor care sunt titulare ale unui permis de conducere naţional eliberat de autorităţile unui stat care nu este membru al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere şi nici membru al Uniunii Europene, ori cu care România nu a încheiat un tratat privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto.

Potrivit proiectului, se vor stabili prin hotărâre a Guvernului atât perioadele de conducere, cât şi statele autorităţilor emitente ale

permiselor de conducere, dintre următoarele: state cu care România are parteneriate strategice, state care sunt membre ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord sau ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

Proiectul vizează şi acordarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România, pe perioada acreditării.

‘Prin excepţie de la prevederile referitoare la obligaţia de a poseda şi un permis de conducere internaţional, pot conduce pe teritoriul României, pe o perioadă determinată, titularii permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile altor state dacă posedă asupra lor şi paşaportul valabil emis de acest stat. Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc, în condiţii de reciprocitate, perioadele de conducere, precum şi statele autorităţilor emitente ale permiselor de conducere naţionale, dintre cele cu care România are parteneriate strategice sau dintre cele care sunt membre ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord sau ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România au dreptul să conducă autovehicule pe drumurile publice din România, pe perioada acreditării, dacă sunt titulari ai unui permis de conducere naţional valabil şi posedă o carte de identitate specială eliberată de Ministerul Afacerilor Externe’, se arată în ordonanţă.

Actul normativ a fost adoptat şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro