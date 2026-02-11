Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege care permite accesul pacienţilor la o a doua opinie medicală

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 februarie 2026, 14:21

Camera Deputaţilor a adoptat, în calitate de for decizional, proiectul de lege care permite accesul pacienţilor la o a doua opinie medicală.

Costurile aferente acesteia vor fi plătite de sistemul de asigurări de sănătate, mai prevede documentul, care este semnat de deputaţi de la toate grupurile parlamentare.

Medicul curant va fi obligat să programeze pacientul pentru o nouă consultaţie sau investigaţie, dacă sunt necesare analize suplimentare pentru stabilirea diagnosticului şi a tratamentului de urmat. În plus, persoanele asigurate vor avea dreptul la o a doua opinie medicală pe baza biletului de trimitere, potrivit proiectului de lege. Măsurile propuse au fost salutate de toate grupurile parlamentare.

Deputata AUR Cristina Butură: Pacienţii sunt adesea lăsaţi să se descurce singuri prin sistemul medical. După consultaţie, nu ştie unde să meargă ca să se programeze şi ce urmează. A doua opinie nu înseamnă neîncredere în medici, ci siguranţă pentru pacienţi şi decizii medicale mai bine fundamentate, mai ales în cazuri complexe sau atunci când există incertitudini privind diagnosticul ori tratamentul.

Modificarea legii privind drepturile pacientului aduce sistemul medical mai aproape de standardele europene şi de nevoile cetăţenilor, a spus şi deputatul PNL Ovidiu Câmpean.

Ovidiu Câmpean: Orice pacient, în faţa unui diagnostic grav sau a unei intervenţii chirurgicale majore, se simte vulnerabil. A doua opinie medicală nu va mai fi un privilegiu al celor care îşi permit clinici private. Reducem riscul erorilor, evităm intervenţiile chirurgicale inutile şi economisim resurse pe termen lung.

Proiectul de lege va fi trimis la promulgare. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)