Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege care permite accesul pacienţilor la o a doua opinie medicală

Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege care permite accesul pacienţilor la o a doua opinie medicală

Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege care permite accesul pacienţilor la o a doua opinie medicală

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 februarie 2026, 14:21

Camera Deputaţilor a adoptat, în calitate de for decizional, proiectul de lege care permite accesul pacienţilor la o a doua opinie medicală.

Costurile aferente acesteia vor fi plătite de sistemul de asigurări de sănătate, mai prevede documentul, care este semnat de deputaţi de la toate grupurile parlamentare.

Medicul curant va fi obligat să programeze pacientul pentru o nouă consultaţie sau investigaţie, dacă sunt necesare analize suplimentare pentru stabilirea diagnosticului şi a tratamentului de urmat. În plus, persoanele asigurate vor avea dreptul la o a doua opinie medicală pe baza biletului de trimitere, potrivit proiectului de lege. Măsurile propuse au fost salutate de toate grupurile parlamentare.

Deputata AUR Cristina Butură: Pacienţii sunt adesea lăsaţi să se descurce singuri prin sistemul medical. După consultaţie, nu ştie unde să meargă ca să se programeze şi ce urmează. A doua opinie nu înseamnă neîncredere în medici, ci siguranţă pentru pacienţi şi decizii medicale mai bine fundamentate, mai ales în cazuri complexe sau atunci când există incertitudini privind diagnosticul ori tratamentul.

Modificarea legii privind drepturile pacientului aduce sistemul medical mai aproape de standardele europene şi de nevoile cetăţenilor, a spus şi deputatul PNL Ovidiu Câmpean.

Ovidiu Câmpean: Orice pacient, în faţa unui diagnostic grav sau a unei intervenţii chirurgicale majore, se simte vulnerabil. A doua opinie medicală nu va mai fi un privilegiu al celor care îşi permit clinici private. Reducem riscul erorilor, evităm intervenţiile chirurgicale inutile şi economisim resurse pe termen lung.

Proiectul de lege va fi trimis la promulgare. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Poliţia efectuează percheziţii în mai multe judeţe
Naţional miercuri, 11 februarie 2026, 11:19

Poliţia efectuează percheziţii în mai multe judeţe

Mai multe percheziţii au loc în această dimineaţă în diverse judeţe. Într-unul dintre dosare, infractorii obţineau bani de la victime...

Poliţia efectuează percheziţii în mai multe judeţe
CCR amână din nou decizia referitoare la noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor
Naţional miercuri, 11 februarie 2026, 10:50

CCR amână din nou decizia referitoare la noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor

UPDATE – Curtea Constituţională a României a amânat din nou, pentru 18 februarie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie...

CCR amână din nou decizia referitoare la noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor
Primarii din Asociaţia Comunelor au discutat cu reprezentanţi ai autorităţilor centrale despre proiectul de reformă a administraţiei
Naţional marți, 10 februarie 2026, 19:12

Primarii din Asociaţia Comunelor au discutat cu reprezentanţi ai autorităţilor centrale despre proiectul de reformă a administraţiei

Primarii din Asociaţia Comunelor au discutat azi cu reprezentanţi ai autorităţilor centrale despre proiectul de reformă a administraţiei, pe...

Primarii din Asociaţia Comunelor au discutat cu reprezentanţi ai autorităţilor centrale despre proiectul de reformă a administraţiei
(BREAKING NEWS) Ministrul Culturii retrage proiectul care norma munca artiştilor
Naţional marți, 10 februarie 2026, 17:28

(BREAKING NEWS) Ministrul Culturii retrage proiectul care norma munca artiştilor

Ministrul Culturii, Demeter Andras, a anunţat, astăzi, că a retras propunerea de program-pilot al Ministerului Culturii referitor la realizarea...

(BREAKING NEWS) Ministrul Culturii retrage proiectul care norma munca artiştilor
Naţional marți, 10 februarie 2026, 15:00

Leul s-a apreciat, marţi, în raport cu principalele valute

Moneda naţională s-a apreciat, marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0910 lei, în scădere...

Leul s-a apreciat, marţi, în raport cu principalele valute
Naţional marți, 10 februarie 2026, 14:55

Primăvara oportunităților profesionale începe la Târgul de Cariere cu ediția aniversară de 20 de ani

Târgul de Cariere împlinește 20 de ani de activitate pe piața muncii din România și dă startul ediției de primăvară printr-o serie de...

Primăvara oportunităților profesionale începe la Târgul de Cariere cu ediția aniversară de 20 de ani
Naţional marți, 10 februarie 2026, 04:48

Clarificări privind concediile medicale

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, admite că guvernul a greșit atunci când a decis să nu se plătească prima zi a concediului medical,...

Clarificări privind concediile medicale
Naţional marți, 10 februarie 2026, 04:46

Guvernul intenționează să trimită bugetul pe 2026 la Parlament în jurul datei de 20 februarie

Guvernul urmează să finalizeze săptămâna care tocmai începe discuțiile pe bugetul pe 2026 pentru a-l trimite în jurul datei de 20 februarie...

Guvernul intenționează să trimită bugetul pe 2026 la Parlament în jurul datei de 20 februarie