Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi alte 20 de persoane din gruparea sa au fost trimişi în judecată de Parchetul General

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 septembrie 2025, 07:48

Fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, în formă continuată.

În acelaşi dosar a fost trimis în judecată şi Horaţiu Potra, alături de alte 20 de persoane din gruparea sa.

Este vorba despre dosarul deschis de procurori după ce Potra şi mercenarii lui au fost opriţi în trafic, în decembrie anul trecut, în timp ce veneau spre Capitală, pentru a declanşa proteste violente împotriva organelor care exercită autoritatea de stat.

Dosarul se va judeca la Curtea de Apel Bucureşti.

Diana Surdu: Procurorii notează că planul conceput de Călin Georgescu împreună cu mercenarul Horaţiu Potra, coinculpat în cauză, urmărea prin contagiune emoţională şi comportamentală, dublată de manipularea emoţiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituţionale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat. Acestora li se adaugă manipularea informaţională metodică, începută cu cel puţin trei ani în urmă, şi menită să altereze percepţia publică şi să erodeze încrederea în ordinea democratică.

Procurorul general, Alex Florenţa, explică: Începând din cursul lunii noiembrie 2024, la nivelul comunităţilor extremiste, s-a constatat o intensificare a narativelor şi mesajelor instigatoare la ură şi violenţă, asociate campaniei de promovare a unui candidat independent, ce au creat un climat de panică la nivelul societăţii. Creşterea volumului de conţinut instigator la acţiuni violente a fost iniţiată încă din perioada primului tur al alegerilor, evoluţia realizându-se însă în mod sistematic, prin promovare de elemente de conţinut de instigare la ură, generate prin intermediul inteligenţei artificiale. Acest tip de narative şi modalitatea de realizare a conţinutului online corespund tiparului acţional al Federaţiei Ruse, fiind semnalate şi în alte state, precum Moldova sau Georgia.

Şeful Parchetului General a spus că Rusia a desfăşurat în România o amplă campanie de microtargetare a populaţiei, prin patru tipare identificate: identitar nostalgic, conspiraţionist, religios şi medicină alternativă. Campania lansată în spaţiul românesc s-a manifestat atât prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, cât şi prin campanii de dezinformare şi influenţare a electoratului, potrivit procurorului general, Alex Florenţa.(Rador/ FOTO agerpres.ro/arhivă)

