BPN al PNL: Rectorul Universităţii ‘Ştefan cel Mare’ Suceava, Mihai Dimian – propus ministru al Educaţiei

Publicat de Andreea Drilea, 3 martie 2026, 06:19

Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal a validat, luni, în unanimitate, propunerea lui Mihai Dimian, profesor universitar doctor, rector al Universităţii ‘Ştefan cel Mare’ din Suceava, pentru funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării.

‘La iniţiativa preşedintelui PNL şi premierului României, Ilie Bolojan, a fost propus şi validat, în unanimitate, pentru funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării domnul profesor universitar doctor Mihai Dimian, rector al Universităţii ‘Ştefan cel Mare’ din Suceava. Propunerea PNL pentru portofoliul Educaţiei, domnul Mihai Dimian, a prezentat în cadrul şedinţei BPN viziunea sa asupra reformării şi dezvoltării acestui domeniu’, se arată într-un comunicat al PNL.

Rectorul Mihai Dimian este susţinut de Partidul Naţional Liberal în calitate de independent, cu misiunea de a contribui la dezvoltarea sistemului de învăţământ din România în acord cu programul de guvernare, continuând în acelaşi timp eforturile de eficientizare a domeniului educaţiei, precizează sursa citată.

Potrivit PNL, Mihai Dimian este profesor universitar şi conducător de doctorat la Universitatea ‘Ştefan cel Mare’ din Suceava şi, din anul 2024, rectorul Universităţii, fiind dublu licenţiat, în fizică şi matematică, la Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iaşi.

Acesta a studiat şi a fost asistent de cercetare în Franţa, la Universitatea din Versailles şi a obţinut titlul de doctor în inginerie electrică şi electronică în Statele Unite ale Americii, la Universitatea Maryland din College Park. El a fost cercetător la Institutul Max Planck din Germania şi profesor asistent, ulterior profesor asociat şi conducător de doctorat în inginerie electrică şi electronică la Universitatea Howard din Washington DC, SUA, mai arată PNL.

‘Capacităţile şi rezultatele remarcabile în domeniul educaţiei şi cercetării sunt completate şi de excelentele abilităţi de manager instituţional şi lider al comunităţii. A elaborat şi implementat numeroase proiecte de dezvoltare a infrastructurii didactice şi de cercetare, de formare a tinerilor cercetători şi atragere a profesorilor şi cercetătorilor din străinătate, iar în prezent coordonează implementarea celui mai mare program de investiţii din istoria universităţii, pentru dezvoltarea celui de al doilea campus al universităţii, din diverse surse de finanţare. A fost implicat în dezvoltarea a mai mult de 30 de programe noi de studii universitare, îmbunătăţind semnificativ oferta educaţională a Universităţii ‘Ştefan cel Mare’ din Suceava’, se mai arată în prezentarea PNL.

Potrivit PNL, Mihai Dimian are o ‘colaborare foarte bună cu învăţământul preuniversitar, fiind implicat în coordonarea şi organizarea de olimpiade naţionale şi internaţionale, concursuri şi tabere de ştiinţă şi tehnologie pentru elevi, participând la consfătuiri anuale cu directorii de unităţi de învăţământ preuniversitar şi la cercuri pedagogice, vizitând şcoli şi licee din regiune, inclusiv pentru a implica elevii în experimente de ştiinţă’.

El nu a fost şi nu este membru al vreunui partid politic. AGERPRES