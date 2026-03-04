Botoşani: O fetiţă în vârstă de 10 ani se află în comă, după ce ar fi acuzat dureri puternice de cap

Publicat de Andreea Drilea, 4 martie 2026, 07:32

O fetiţă în vârstă de 10 ani se află în comă la secţia de pediatrie a Spitalului judeţean de urgenţă ”Mavromati” din Botoşani, după ce ar fi acuzat dureri puternice de cap la scurt timp după ce a ajuns acasă de la şcoală.

Deocamdată medicii nu pot explica ce a provocat intrarea în comă a copilei şi nici degradarea accelerată a stării sale, însă pacienta a fost redirecţionată spre efectuarea unui computer tomograf pentru a fi rapid identificată cauza, ne-a transmis corespondenta RRA Gina Poenaru.

Tot ieri, în judeţul Botoşani, un elev de 14 ani a decedat în timpul orei de sport, urmând a fi stabilită cauza exactă a decesului.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro