Botoşani: Fost manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă, trimis în judecată pentru luare de mită şi trafic de influenţă

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 ianuarie 2026, 15:39

Procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a unui fost manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă ‘Mavromati’ Botoşani într-un dosar de corupţie, se arată într-un comunicat de presă transmis, joi, de DNA.

Medicul Livia Mihalache, care a fost preşedintele unor comisii de concurs privind angajările la spitalul din Botoşani, este acuzată de săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi trafic de influenţă.

Potrivit procurorilor DNA, în calitate de manager al spitalului, Mihalache ar fi primit, pe 3 decembrie 2019, de la o persoană, martor în acest dosar, suma de 5.000 de lei, în schimbul îndeplinirii promisiunii că va interveni pe lângă funcţionari din cadrul spitalului pe care îl conducea, membri ai comisiei de concurs, asupra cărora avea o influenţă reală, astfel încât o anumită candidată, apropiată a martorului, să ocupe un post de operator controlor date la ambulatoriul integrat al unei secţii a spitalului.

De asemenea, în perioada decembrie 2019- ianuarie 2020, în aceeaşi calitate, Livia Mihalache ar fi primit de la o altă persoană, suma totală de 5.000 de euro, în două tranşe, în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle sale de serviciu, respectiv să aprobe modificarea statului de funcţii al spitalului, astfel încât un post vacant de merceolog să fie transformat într-un post de inginer debutant, care să corespundă studiilor unei anumite candidate, să aprobe scoaterea la concurs a respectivului post şi să intervină pe lângă preşedintele comisiei de concurs, asupra căruia avea o influenţă reală, în scopul asigurării promovării candidatei pe postul nou creat de inginer debutant. Fostul manager ar fi primit prima tranşă de bani, în valoare de 2.000 de euro, în luna decembrie 2019, înainte de organizarea concursului, iar a doua tranşă de bani, în valoare de 3.000 de euro, în jurul datei de 16 ianuarie 2020, prin intermediul unei angajate la Registratura spitalului, după perfectarea formelor de angajare.

Totodată, în jurul datei de 16 ianuarie 2020, Mihalache ar fi primit suma de 3.000 de euro, de la o altă persoană, în schimbul promisiunii că va interveni pe lângă funcţionarii din cadrul comisiei concursului pe care a promis că-l va organiza, asupra cărora avea o influenţă reală, astfel încât persoana respectivă să ocupe un post de medic la UPU-SMURD. Promisiunea nu a mai fost îndeplinită, întrucât între timp aceasta a fost suspendată din funcţie, începând cu data de 24 aprilie 2020. Fostul manager ar fi aprobat totuşi, în data de 10 martie 2020, încheierea unui contract de prestări-servicii cu persoana respectivă, pe un post ne-medical, în cadrul Serviciului de Management al Calităţii, pentru perioadă determinată, ca o soluţie provizorie şi rapidă până urma să dispună organizarea concursului.

Procurorii DNA au dispus măsura sechestrului asigurător asupra sumei de 10.000 euro, ridicată cu prilejul efectuării percheziţiei domiciliare, de la locuinţa Liviei Mihalache.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Botoşani. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)