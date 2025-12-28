Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Botoșani: Copac rupt de vânt, căzut pe acoperișul spitalului din Darabani

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 decembrie 2025, 11:52

În această dimineață, pompierii au acționat în orașul Darabani pentru înlăturarea unui copac căzut pe acoperișul spitalului din localitate, după ce a fost rupt de vânt.

Alarma a fost dată de angajații unității spitalicești, întrucât exista riscul spargerii geamurilor și al distrugerii aparatelor de aer condiționat.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Darabani și ai Detașamentului Dorohoi, cu o autospecială de intervenție dotată cu accesorii specifice pentru tăierea arborelui, o autospecială de salvare și lucru la înălțime, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Darabani, cu un buldoexcavator. Intervenția s-a desfășurat în condiții de siguranță, iar arborele a fost tăiat controlat, fără a afecta clădirea spitalului.

Vă reamintim că, până mâine, la ora 10:00, județul Botoșani se află sub o atenționare meteorologică de tip Cod Portocaliu de vânt puternic. Potrivit meteorologilor, vântul va prezenta intensificări cu viteze cuprinse între 70 și 90 km/h. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO ISU BT)

