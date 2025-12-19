Botoşani: Anchetă la Spitalul judeţean după ce au fost cumpărate paturi mai mari decât uşile saloanelor

Publicat de Andreea Drilea, 19 decembrie 2025, 16:34 / actualizat: 20 decembrie 2025, 8:55

UPDATE – Conducerea Consiliului Judeţean (CJ) Botoşani a dispus efectuarea unei anchete administrative la Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani, după ce unitatea medicală ar fi achiziţionat paturi pentru bolnavi mai mari decât dimensiunea uşilor de la saloane, a declarat, pentru AGERPRES, vicepreşedintele CJ Constantin Bursuc.

Potrivit acestuia, Corpul de Control va verifica toate achiziţiile publice făcute în ultimii ani de cea mai mare unitate medicală din judeţul Botoşani.

‘Pe mine mă interesează dacă paturile corespund caietului de sarcini. Dacă paturile nu corespund caietului de sarcini, atunci o să le dăm înapoi. Vom face un control mai amănunţit la Mavromati. Am înţeles că contractul este undeva la şase milioane de lei, este o valoare foarte mare. Trebuie să găsim un corespondent între valoare şi funcţionalitate. Nu poţi să cumperi ceva care costă foarte mult şi nu este util’, a afirmat Bursuc.

Vicepreşedintele CJ susţine că Spitalul Judeţean de Urgenţă din Botoşani a achiziţionat 350 de paturi şi primul lot livrat, care nu corespunde nevoilor spitalului, este de 230. AGERPRES

Sute de paturi noi cumpărate de conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” din Botoşani nu pot fi folosite în saloanele modernizate.

La livrarea paturilor s-a constatat că acestea nu încap pe uşile saloanelor pentru că sunt cu şase centimetri mai late. În plus, nu sunt conforme pentru că pacienţii imobilizaţi la pat nu ar putea fi evacuaţi în caz de urgenţă.

Conducerea unităţii medicale a găsit o soluţie temporară. Paturile au fost redirecţionate către Secţiile de Psihiatrie şi Obstetrică-Ginecologie, unde pot fi amplasate în saloane.

Prin contractul-cadru, spitalul achiziţionează în total până la 600 de paturi noi, fiecare în valoare de 10.000 de lei.

Corespondenta Radio România Actualităţi, Gina Poenaru, mai transmite că specificaţiile din caietul de sarcini rămână neschimbate.

Prin urmare, unitatea sanitară se poate confrunta cu aceeaşi problemă la fiecare tranşă livrată. Conducerea Spitalului „Mavromati” a luat în calcul modificarea uşilor din anumite secţii pentru a putea introduce paturile în saloane, însă această soluţie presupune costuri suplimentare.

