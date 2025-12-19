Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Botoşani: Anchetă la Spitalul judeţean după ce au fost cumpărate paturi mai mari decât uşile saloanelor

Botoşani: Anchetă la Spitalul judeţean după ce au fost cumpărate paturi mai mari decât uşile saloanelor

Botoşani: Anchetă la Spitalul judeţean după ce au fost cumpărate paturi mai mari decât uşile saloanelor

Publicat de Andreea Drilea, 19 decembrie 2025, 16:34 / actualizat: 20 decembrie 2025, 8:55

UPDATE – Conducerea Consiliului Judeţean (CJ) Botoşani a dispus efectuarea unei anchete administrative la Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani, după ce unitatea medicală ar fi achiziţionat paturi pentru bolnavi mai mari decât dimensiunea uşilor de la saloane, a declarat, pentru AGERPRES, vicepreşedintele CJ Constantin Bursuc.

Potrivit acestuia, Corpul de Control va verifica toate achiziţiile publice făcute în ultimii ani de cea mai mare unitate medicală din judeţul Botoşani.

‘Pe mine mă interesează dacă paturile corespund caietului de sarcini. Dacă paturile nu corespund caietului de sarcini, atunci o să le dăm înapoi. Vom face un control mai amănunţit la Mavromati. Am înţeles că contractul este undeva la şase milioane de lei, este o valoare foarte mare. Trebuie să găsim un corespondent între valoare şi funcţionalitate. Nu poţi să cumperi ceva care costă foarte mult şi nu este util’, a afirmat Bursuc.

Vicepreşedintele CJ susţine că Spitalul Judeţean de Urgenţă din Botoşani a achiziţionat 350 de paturi şi primul lot livrat, care nu corespunde nevoilor spitalului, este de 230. AGERPRES

Sute de paturi noi cumpărate de conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” din Botoşani nu pot fi folosite în saloanele modernizate.

La livrarea paturilor s-a constatat că acestea nu încap pe uşile saloanelor pentru că sunt cu şase centimetri mai late. În plus, nu sunt conforme pentru că pacienţii imobilizaţi la pat nu ar putea fi evacuaţi în caz de urgenţă.

Conducerea unităţii medicale a găsit o soluţie temporară. Paturile au fost redirecţionate către Secţiile de Psihiatrie şi Obstetrică-Ginecologie, unde pot fi amplasate în saloane.

Prin contractul-cadru, spitalul achiziţionează în total până la 600 de paturi noi, fiecare în valoare de 10.000 de lei.

Corespondenta Radio România Actualităţi, Gina Poenaru, mai transmite că specificaţiile din caietul de sarcini rămână neschimbate.

Prin urmare, unitatea sanitară se poate confrunta cu aceeaşi problemă la fiecare tranşă livrată. Conducerea Spitalului „Mavromati” a luat în calcul modificarea uşilor din anumite secţii pentru a putea introduce paturile în saloane, însă această soluţie presupune costuri suplimentare.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
În ultimele 30 de zile, preţul mediu al unui litru de benzină s-a micşorat cu 3%
Prim plan sâmbătă, 20 decembrie 2025, 09:54

În ultimele 30 de zile, preţul mediu al unui litru de benzină s-a micşorat cu 3%

În ultimele 30 de zile, preţul mediu al unui litru de benzină s-a micşorat cu 3%, în timp ce în cazul motorinei preţul mediu a scăzut cu...

În ultimele 30 de zile, preţul mediu al unui litru de benzină s-a micşorat cu 3%
România a depus la Bruxelles a patra cerere de plată din PNRR, în valoare totală de 2,62 de miliarde de euro
Prim plan sâmbătă, 20 decembrie 2025, 09:43

România a depus la Bruxelles a patra cerere de plată din PNRR, în valoare totală de 2,62 de miliarde de euro

România a depus la Bruxelles a patra cerere de plată din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, în valoare totală de 2,62 de miliarde de...

România a depus la Bruxelles a patra cerere de plată din PNRR, în valoare totală de 2,62 de miliarde de euro
Suceava: O femeie a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu maşina
Prim plan sâmbătă, 20 decembrie 2025, 09:38

Suceava: O femeie a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu maşina

O femeie a fost rănită după ce maşina pe care o conducea s-a răsturnat, sâmbătă dimineaţă, în afara părţii carosabile, informează...

Suceava: O femeie a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu maşina
Aproape 1,76 milioane de salariaţi vor beneficia de majorarea salariului minim la 4.325 lei,din iulie 2026 (proiect)
Prim plan sâmbătă, 20 decembrie 2025, 08:53

Aproape 1,76 milioane de salariaţi vor beneficia de majorarea salariului minim la 4.325 lei,din iulie 2026 (proiect)

Aproape 1,76 milioane de salariaţi vor beneficia de majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, din iulie 2026, potrivit proiectului de...

Aproape 1,76 milioane de salariaţi vor beneficia de majorarea salariului minim la 4.325 lei,din iulie 2026 (proiect)
Prim plan sâmbătă, 20 decembrie 2025, 08:38

Patriarhia: Slujbe de pomenire pentru eroii Revoluţiei din decembrie 1989

Mai multe slujbe de pomenire pentru eroii care s-au jertfit pentru demnitatea, libertatea şi credinţa poporului român vor fi oficiate în zilele...

Patriarhia: Slujbe de pomenire pentru eroii Revoluţiei din decembrie 1989
Prim plan sâmbătă, 20 decembrie 2025, 06:01

90.000 de lucrători străini vor fi admişi în 2026 pe piaţa forţei de muncă din România

90.000 de lucrători străini vor fi admişi în 2026 pe piaţa forţei de muncă din România, conform unui proiect publicat de Ministerul Muncii....

90.000 de lucrători străini vor fi admişi în 2026 pe piaţa forţei de muncă din România
Prim plan vineri, 19 decembrie 2025, 19:25

Autostrada A7 – un proiect strategic devenit realitate pentru județul Vrancea

Astăzi a avut loc o vizită de lucru pe Autostrada A7, la care au participat președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, președintele...

Autostrada A7 – un proiect strategic devenit realitate pentru județul Vrancea
Prim plan vineri, 19 decembrie 2025, 13:18

(AUDIO) Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iași a reluat, începând de astăzi, internările

Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași a reluat, începând de astăzi, internările. Anunțul a fost făcut de managerul interimar al...

(AUDIO) Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iași a reluat, începând de astăzi, internările