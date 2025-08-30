Bolojan: Vârsta de pensionare pentru magistraţi va creşte treptat la 65 de ani, iar pensia va fi de 70% din salariu

Publicat de Andreea Drilea, 30 august 2025, 08:50

Vârsta de pensionare pentru magistraţi va creşte treptat la 65 de ani, iar pensia procurorilor şi judecătorilor nu va depăşi 70% din ultimul salariu, potrivit proiectului de lege adoptat vineri de Executiv, a declarat, vineri, premierul Ilie Bolojan, în cadrul unui briefing de presă.

‘Acest proiect de lege rezolvă două din cele trei probleme majore care ţin de partea de eficienţă şi de echitate a acestui domeniu, respectând independenţa Justiţiei’, a spus şeful Executivului.

El a apreciat că situaţia până în acest moment a dus la ‘acumulări negative’, dând exemplu faptul că pensionarea la o vârstă a unei maturităţi profesionale ‘nu mai poate continua’.

‘Când ai 48 de ani, când ai maturitatea profesională, poţi să asiguri pentru mulţi ani înainte servicii publice pentru cetăţenii ţării noastre. Practic, acest proiect prelungeşte vârsta de pensionare la vârsta standard, până la 65 de ani, şi acordă o perioadă tranzitorie în aşa fel încât vârsta de pensionare să crească treptat în următorii zece ani, aşa cum este propus în acest pachet’, a arătat el.

Pachetul legislativ care priveşte Justiţia abordează şi valoarea pensiei în magistratură.

‘Am avut o situaţie anormală, care nu se regăseşte nicăieri în sistemul de pensii general, nici în România, nici în alte ţări europene, şi anume ca valoarea pensiei să fie egală cu ultimul salariu în plată’, a arătat şeful Executivului, care a afirmat că, în prezent, pensia unui procuror sau judecător poate ajunge până la 6.000 de euro.

‘În formula propusă de lege pensia în magistratură nu va putea depăşi valoarea de 70% din ultimul salariu’, a spus el, adăugând că aceasta este cea mai mare pensie dintre toate categoriile de muncă în domeniul public, dar aceasta este o formulă ‘mult mai echitabilă’. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro