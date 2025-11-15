Ascultă Radio România Iași Live
Bogdan Chiriţoiu: Preţurile la combustibili îşi vor reveni în scurt timp

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 noiembrie 2025, 08:54

Preţurile la combustibili îşi vor reveni în scurt timp pe măsură ce lumea se va calma şi se va vedea că efectul sancţiunilor impuse companiilor Lukoil şi Rosneft nu creează perturbări în piaţă.

Este opinia preşedintelui Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu legată de îngrijorările privind preţurile mari la care au ajuns carburanţii.

De la începutul lunii, combustibilii s-au scumpit de patru ori, cel mai mult motorina, care la unele benzinării a ajuns să coste puţin peste 8 lei pentru un litru.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

