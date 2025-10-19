Ascultă Radio România Iași Live
Blocul din cartierul bucureștean Rahova afectat de explozie va trebui demolat

19 octombrie 2025

Blocul din cartierul bucureștean Rahova afectat de explozia puternică de vineri va trebui demolat, pentru că structura imobilului a fost puternică avariată.

Este principală concluzie a raportului realizat de Inspectoratul de Stat în Construcții după evaluarea la fața locului. În plus, experții apreciază că orice încercare de consolidare ar implica riscuri majore pentru echipele de intervenție. Între timp, continuă ancheta sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, iar poliția folosește drone și nacele pentru cercetări, întrucât accesul direct în clădire este imposibil.

Reporter: Oamenii nu se mai pot întoarce la locuințele lor, iar după securizarea blocului se va lua în calcul chiar demolarea imobilului, a declarat primarul interimar al capitalei, Stelian Bujduveanu, în contextul ședinței Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență. Bujduveanu a mai anunțat că toate persoanele evacuate primesc cazare, consiliere, ajutor medical și logistic pentru refacerea documentelor şi bunurilor esenţiale.

Stelian Bujduveanu: Ne pregătim pentru etapa cea mai grea, etapa ce începe de luni, în care trebuie să relocăm fiecare familie într-un apartament pe termen mediu și pe termen lung. Avem două opțiuni. În prima opțiune avem propriile imobile ale Primăriei Municipiului București, pe care le analizăm apartament cu apartament pentru a fi dotate cu absolut toate nevoile pentru aceste familii, iar a doua categorie, am aprobat din fondul de rezervă aproape 3 milioane de lei, bani pe care îi vom folosi pentru închiria din piață a apartamentelor pentru aceste familii. Sunt bătrâni, persoane în vârstă, sunt copii care au nevoie de la scutece, hrană și trebuie să ne mișcăm cât mai repede și asta facem în această perioadă.

Potrivit unui raport preliminar al Inspectoratului de Stat în Construcții, imobilul prezintă risc de prăbușire și este impropriu accesului și utilizării.

Specialiști apreciază și că o eventuală consolidare nu este justificată economic și ar implica riscuri majore pentru echipele de intervenție.

Între timp, continua ancheta la fața locului.

A fost deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă, iar până în prezent peste 20 de persoane au fost audiate, inclusiv locatari şi martori.

În urma exploziei din capitală, trei femei şi-au pierdut viaţa, două dintre ele urmând să fie identificate prin analize ADN.

Unul dintre minorii internaţi la Spitalul Grigore Alexandrescu a plecat acasă, celălalt are o evoluţie favorabilă, iar bărbatul cu arsuri grave a ajuns la spitalul din Austria.

Rador/FOTO agerpres

