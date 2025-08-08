Ascultă Radio România Iași Live
Biroul Permanent Naţional al PSD, convocat după decizia USR de a nu participa la funeraliile lui Ion Iliescu

Publicat de Andreea Drilea, 8 august 2025, 11:00

Biroul Permanent Naţional al PSD a fost convocat luni în şedinţă de preşedintele interimar Sorin Grindeanu, care doreşte să fie analizată situaţia apărută în interiorul coaliţiei de guvernare după decizia luată de USR faţă de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului preşedinte, Ion Iliescu.

PSD va evalua impactul acestor evenimente asupra funcţionării coaliţiei şi stabilirea unei poziţii clare în raport cu continuarea acestei colaborări guvernamentale în condiţii de respect reciproc şi corectitudine politică. Sorin Grindeanu precizează că PSD rămâne angajat în susţinerea unei guvernări stabile, dar subliniază că loialitatea politică şi dialogul între parteneri sunt fundamentale pentru o construcţie politică durabilă.

Reamintim că reprezentanţii USR nu au participat la funeralii, nefiind de acord nici cu instituirea zilei de doliu naţional. 

Rador/FOTO agerpres.ro

