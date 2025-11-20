Ascultă Radio România Iași Live
Biletele de tren se scumpesc cu aproape 10%

20 noiembrie 2025

Biletele de tren se vor scumpi cu aproape 10% din 14 decembrie, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor.

Conducerea CFR spune că majorarea de preţ nu reprezintă decât indexarea cu rata inflaţiei, potrivit prevederilor legale.

Ultima indexare, de 4,6%, a avut loc anul trecut, pe 15 decembrie, iar în iulie al acestui an s-a aplicat altă scumpire, din cauza majorării TVA de la 19 la 21%.

Noul Mers al Trenurilor nu aduce schimbări notabile, dar reprezentanţii CFR Călători promit rute de InterCity pe mai multe zone ale ţării şi suplimentarea trenurilor pe măsură ce se vor primi noi garnituri feroviare de la Alstom.

