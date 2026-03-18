Bacău: Un şofer fără permis a fugit de poliţişti şi a comis un accident soldat cu trei victime

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 martie 2026, 15:48

Un şofer în vârstă de 33 de ani, care a fugit de un echipaj de poliţie care i-a solicitat să tragă pe dreapta, a comis, miercuri, un accident rutier soldat cu trei victime, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău.

Şoferul a fost somat să oprească după ce nu a acordat prioritate într-un sens giratoriu din municipiul Bacău.

‘Conducătorul auto nu a oprit la solicitarea poliţiştilor şi şi-a continuat deplasarea. Ajuns pe un segment de drum ce permite trecerea unui singur autoturism, din cauza celor parcate pe ambele sensuri, ar fi pătruns fără să acorde prioritate şi a intrat în coliziune cu un autovehicul condus regulamentar de un bărbat de 57 de ani. Din impact, ambele autoturisme au fost proiectate în altele două ce erau staţionate’, a transmis IPJ Bacău.

În urma accidentului rutier au fost rănite trei persoane, respectiv cei doi şoferi şi o femeie care era pasager.

Din verificările efectuate de poliţişti a rezultat ca tânărul care a comis accidentul rutier nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal pentru infracţiunile de vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

