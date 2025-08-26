Bacalaureat – sesiunea a doua: Rezultatele finale sunt afişate astăzi

Foto: examen

Publicat de Andreea Drilea, 26 august 2025, 05:54

Rezultatele finale după rezolvarea contestaţiilor la cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat vor fi afişate marţi, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Rata de promovare înainte de rezolvarea contestaţiilor a fost de 28,4%, iar rata de participare de 84,9%.

S-au prezentat 25.710 candidaţi din totalul celor 30.279 înscrişi. Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 69 de candidaţi, care nu vor putea participa la următoarele două sesiuni de examen.

Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise este 5 (cinci), iar media necesară pentru a promova examenul este cel puţin 6 (şase). Rata de promovare este calculată din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a anunţat că lucrează la aprobarea calendarului examenului de Bacalaureat pentru anul viitor, care ar urma să fie publicat în curând. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro