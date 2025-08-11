Ascultă Radio România Iași Live
Bacalaureat – a doua sesiune/Astăzi – proba scrisă la Limba română

11 august 2025

Candidaţii care participă la cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului vor susţine luni proba scrisă la Limba şi literatura română.

Peste 30.200 de absolvenţi de liceu vor susţine, începând de luni, probele scrise, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Potrivit MEC, 18.200 de candidaţi provin din promoţia curentă, iar circa 12.000 din promoţiile anterioare.

Aceştia vor susţine întreg examenul sau, în funcţie de rezultatele obţinute în sesiunile anterioare şi recunoscute ca atare, doar probele nepromovate.

Probele încep la ora 9:00, accesul candidaţilor în săli fiind permis, în baza unui act de identitate valid, până la ora 8:30.

Examenul se desfăşoară potrivit următorului calendar:

* 11 august: Limba şi literatura română – proba E.a) – proba scrisă

* 12 august: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

* 13 august: Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d) – proba scrisă

* 14 august: Limba şi literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

* 18 august: Afişare rezultate probe scrise (până la ora 12:00), vizualizare lucrări scrise şi depunere contestaţii (în intervalul orar 14:00 – 18:00)

* 19 – 20 august: Vizualizare lucrări scrise şi depunere contestaţii

* 26 august: Afişarea rezultatelor finale

Examenul este promovat de candidaţii care îndeplinesc, simultan, următoarele condiţii: au susţinut toate probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise (fiind notaţi cu minimum 5 la fiecare dintre acestea) şi au obţinut cel puţin media 6 (în baza notelor primite la probele scrise).

A doua sesiune a examenului naţional de Bacalaureat 2025 a început lunea trecută cu probele de evaluare a competenţelor.

