(AUDIO) Vaslui: Administrația publică reduce aproximativ 150 de posturi, conform ordonanței privind tăierile de până la 30% din organigrame

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 martie 2026, 16:07

Administrația publică din județul Vaslui inițiază reducerea a aproximativ 150 de posturi, în conformitate cu ordonanța de urgență a guvernului, care impune tăieri de până la 30% din organigrame până la 1 iulie 2026.

Primăriile au la dispoziție 30 de zile pentru a aproba noile scheme.

Prefectul Eduard Popica a precizat că, deși sunt vizate posturi neocupate, primăriile iau în calcul reduceri salariale pentru a evita concedierile, în timp ce domeniile precum educația și asistența socială rămân protejate.

Eudard Popica: Am organizat, astăzi, o întâlnire cu toți primarii din județul Vaslui, dar și cu secretarii de comună, întâlnire în care s-au ridicat o serie de probleme cu privire la aplicarea Ordonanței 7 pe 2026. Toți primarii se plâng că nu vor mai avea cu cine să-și facă treaba în primării, dar, din păcate, este o ordonanță care trebuie pusă în aplicare și nu avem ce face decât, așa cum au spus și dumnealor, să organizăm o întâlnire cu parlamentarii din județul Vaslui, iar, dacă aceștia vor considera de cuviință, vor iniția un proiect legislativ, astfel încât ordonanța, prin procedură parlamentară, să fie modificată.

De menționat că ordonanța este contestată la Curtea Constituțională, însă până la o decizie, procedurile merg mai departe. (Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO Vasile Geles)