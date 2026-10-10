(AUDIO/ UPDATE) Peste 60 de mii de credincioşi s-au închinat, până acum, la racla cu moaştele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Neamț

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 octombrie 2026, 11:17

UPDATE ora 10:30 – Aproape 60 de mii de credincioşi s-au închinat, până acum, la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Neamț.

În prezent, 25 de mii de persoane sunt la rând, iar timpul de așteptare este de aproximativ 11 ore.

Peste 40 de mii de credincioşi s-au închinat, până acum, la racla cu moaştele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Neamț.

Are detalii Constantin Mihai: În cursul serii trecute au sosit la Iași și trupele de jandarmi din Brigada Mobilă de la Brașov. Aceștia s-au alăturat jandarmilor din Brigada Mobilă de la Bacău. De asemenea, tot aseară au venit și elevii școlii de subofițeri din Fălticeni. Rândul pelerinilor a coborât către splaiurile Bahluiului. Evident, timpii de așteptare încep să crească. În zona Catedralei Mitropolitane sunt organizate și punctele de prim ajutor. Deocamdată, peste 160 de persoane au avut nevoie de o intervenție sanitară. Pe drumul pelerinilor, autoritățile au montat ecrane pe care, în data de 14 octombrie, în ziua hramului, va putea fi urmărită în direct Sfânta liturghie. Spre deosebire de ani precedenți, acum, esplandta Teatrului devine spațiu liturgic. Lucrările de reamenajare s-au încheiat, apa din fântâni va fi oprită și esplanada va fi deschisă pe pelerinilor, care vor putea urmări, astfel, în direct, liturghia din data de 14 octombrie. În paralel, la Iași, se desfășoară și primul Festival de Artă Sacră, un eveniment care dublează însemnătatea pelerinajului și a hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.

Pelerinii sosiți la Iași spun că s-au rugat pentru sănătate, liniște sufletească dar și pentru pace în lume:

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)