(AUDIO) Termo-Service oprește furnizarea căldurii în municipiul Iași

Publicat de Andreea Drilea, 17 aprilie 2026, 12:48

Furnizarea agentului termic în sistem centralizat va fi sistată începând de mâine, în municipiul Iași, ca urmare a temperaturilor ridicate, înregistrate în ultimele zile.

Totuși, asociațiile de locatari pot beneficia, în continuare de căldură, dacă solicită acest lucru.

Totodată, agentul termic va fi furnizat pentru instituțiile publice – precum spitale sau școli – până ce acestea decid că alimentarea poate fi oprită.

Directorul Societății Comerciale Termo-Service Iași, Alin Aivănoaie: ”Se întrunesc condițiile legislative care prevăd temperaturi de peste 10 grade trei nopți consecutiv. Totuși, în fiecare an, lăsăm o rezervă pentru cei care doresc, la cerere, instituții de stat, mai ales școli, spitale, sunt cele care vor solicita în continuare furnizarea, să li se furnizeze agent termic până la momentul în care decid dacă nu mai este necesar.”

Potrivit datelor Primăriei Iași, în municipiu, sunt racordați la sistemul centralizat de căldură 22 de mii de apartamente, 10 spitale, 135 de instituții și 170 de agenți economici.

