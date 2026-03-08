(AUDIO) Se fac disponibilizări la nivelul Prefecturii Iași!

Din cele 54 de posturi – dintre care doar 47 ocupate – vor rămâne funcționale, în urma reorganizării, 39, a declarat prefectul, Costel Dolachi.

Potrivit acestuia, doar un post este blocat în momentul de față, după plecarea unei funcționare în concediu de maternitate: ”Avem astăzi 54 de posturi în organigramă. În urma reorganizării vor rămâne 39. Încă nu avem exact situația cu câte persoane vor rămâne, dar cu siguranță vor trebui să plece 2-3 persoane, nu știm exact.

Reporter: Am înțeles că sunt și posturi blocate.

Costel Dolachi: Blocate dacă vă referiți la faptul că avem o colegă care este în creștere copil și normal că postul este blocat. În acest moment nu avem o situație, adică știm cât colegi avem, dar nu am făcut o situație cu câte persoane vor pleca. Poate mai există și posibilitatea ca anumite persoane să reușească să rămână în alte condiții.”

