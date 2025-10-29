(AUDIO) Redimensionarea trupelor americane nu este un motiv de îngrijorare, dau asigurări specialiștii din domeniu

Statele Unite ale Americii își mențin angajamentele ferme față de România, atât ca partener NATO, cât și ca partener strategic – a declarat, astăzi, ambasadorul SUA în cadrul Alianței Nord-Atlantice, Matthew Whitaker.

Într-o comunicare publică, la scurt timp după ce s-a anunţat oficial că Statele Unite îşi reduc prezenţa militară în România,acesta a afirmat că aliaţii europeni, printre care şi România, demonstrează, în acest moment, o capacitate şi o responsabilitate sporită.

Parteneriatul dintre România şi Statele Unite, a mai spus ambasadorul american, rămâne mai puternic ca niciodată, iar prezenţa şi angajamentul american pe termen lung pentru Europa sunt de neclintit.

Redimensionarea prezenței militare americane de astăzi demonstrează un simț de anticipare strategică a României, care a investit, în paralel, în creșterea prezenței militare a partenerilor europeni.

Totodată, trupele americane revin la structura lor de înaintea izbucnirii războiului din Ucraina, fiind – mai degrabă – o redimensionare a efectivului de militari, și nu o retragere a acestora – a explicat, într-un comentariu oferit pentru postul nostru de radio, redactorul șef al publicației „Calea Europeană”, Robert Lupițu: