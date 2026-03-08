(AUDIO) PSD Iași: Majorarea TVA și a accizelor a dus la scăderea nivelului de trai

Publicat de Andreea Drilea, 8 martie 2026, 09:23

Scăderea accentuată a nivelului de trai în România este cauzată de creșterea TVA-ului și a accizelor, măsuri care au fost luate unilateral de premierul Ilie Bolojan, fără a fi discutate și aprobate în Parlament.

Afirmația a fost făcută de președintele organizației județene Iași a PSD, Bogdan Cojocaru, în cadrul lucrărilor Adunării Generale de alegeri a organizației municipale Iași.

Vicelider al grupului PSD din Camera Deputaților, Bogdan Cojocaru a subliniat că social-democrații au adus o serie de amendamente la bugetul pe anul în curs și, în cazul în care acestea NU vor fi agreate la nivelul coaliției, atunci modificările la buget vor fi legiferate în Parlament: ”Sunt foarte multe măsuri luate până în momentul de față, dar asumate, încă de la primul pachet, asumate pe persoană fizică de către domnul Ilie Bolojan, mă refer aici la creșterea TVA și creșterea accizelor. Aceste taxe, din primul pachet, au generat tot ceea ce se întâmplă în momentul de față, inflație foarte mare și creșteri de costuri pentru viața de zi cu zi pentru fiecare dintre noi. Avem în continuare o serie de măsuri pe care le dezbatem și la nivelul Parlamentului, este vorba de modificarea acelor norme, în așa fel încât pentru mame, pentru veterani, pentru anumite categorii, inclusiv pentru pensionari, să găsim acele soluții cum s-au propus acum, acele măsuri sociale, în așa fel încât să putem să echilibrăm un pic lucrurile și, bineînțeles, dacă nu găsim consens la nivelul coaliției, suntem nevoiți să facem aceste modificări la nivel de Parlament.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)