(AUDIO) Protest la Curtea de Apel Iași față de propunerile pentru conducerea marilor parchete

Protest, astăzi, în fața Curții de Apel Iași, față de propunerile Ministerului Justiției pentru conducerea marilor parchete din țară!
Manifestanții – membri ai societății civile – spun că urmăresc cu îngrijorare evoluțiile candidaților desemnați să preia șefia Parchetului General, a DNA și DIICOT.
Președinta Reset, Daniela Mitrofan:Am venit astăzi în fața Palatului de Justiție pentru a arăta că societatea civilă privește cu îngrijorare numirile, pentru că astăzi au loc interviurile pentru doamna Chiriac și domnul Voineag. Ambii candidează pentru șefia Parchetului General, iar domnul Voineag pentru a fi adjunct al procurorului general. Ambii au un trecut care ridică multe semne de întrebare. Presa a arătat faptul că doamna Chiriac a ținut dovezi la sertar, iar acum candidează pentru una dintre cele mai mari poziții în sistemul judiciar. Domnul Voineag a demonstrat, în 3 ani cât a fost procuror-șef la DNA, că nu are abilități manageriale și, nu doar atât, s-a demonstrat și faptul că a pus presiune asupra procurorilor curajoși care au încercat să facă anchete.