(AUDIO) Protest la Curtea de Apel Iași față de propunerile pentru conducerea marilor parchete

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 martie 2026, 11:53

Protest, astăzi, în fața Curții de Apel Iași, față de propunerile Ministerului Justiției pentru conducerea marilor parchete din țară!
Manifestanții –  membri ai societății civile – spun că urmăresc cu îngrijorare evoluțiile candidaților desemnați să preia șefia Parchetului General, a DNA și DIICOT.
Președinta Reset, Daniela Mitrofan: Am venit astăzi în fața Palatului de Justiție pentru a arăta că societatea civilă privește cu îngrijorare numirile, pentru că astăzi au loc interviurile pentru doamna Chiriac și domnul Voineag. Ambii candidează pentru șefia Parchetului General, iar domnul Voineag pentru a fi adjunct al procurorului general. Ambii au un trecut care ridică multe semne de întrebare. Presa a arătat faptul că doamna Chiriac a ținut dovezi la sertar, iar acum candidează pentru una dintre cele mai mari poziții în sistemul judiciar. Domnul Voineag a demonstrat, în 3 ani cât a fost procuror-șef la DNA, că nu are abilități manageriale și, nu doar atât, s-a demonstrat și faptul că a pus presiune asupra procurorilor curajoși care au încercat să facă anchete.
