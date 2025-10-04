(AUDIO) Proiectul de reamenajare a Parcului Teatrului Național și a Zonei Pietonale centrale, în evaluare la ADR Nord-Est

Ascultă Radio România Iași Live
Prim plan

Publicat de Andreea Drilea, 4 octombrie 2025, 11:28

Proiectul de modernizare a Parcului din jurul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, extinderea Zonei Pietonale de la Mitropolia Moldovei până la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” și Filarmonica „Moldova” precum și mutarea Teatrului Cub pe noul amplasament din vecinătatea Primăriei, intră, de astăzi, în evaluare la Agenția de Dezvoltare Nord – Est.

Valoarea totală a proiectului cu finanțare europeană se ridică la 94 de milioane de lei. Din această sumă, pentru definitivarea lucrărilor de consolidare la Filarmonica „Moldova”, sunt rezervate 41 de milioane de lei.

Edilul Mihai Chirica: ”Cel de-al doilea mare proiect pe care l-am depus la Comisia Europeană prin ADR Nord-Est, care este și autoritatea de management, se referă la dezvoltarea culturală și economică a axei vest-est, plecând dinspre strada Petru Modilă-Sfântul Andrei și mergând spre Independenței. Lucrările vor cuprinde, printre altele, punerea în siguranță a Metropoliei Moldovei și Bucovinei, cu măsurile cerute de Inspectoratul prin Situații de Urgență de-a lungul timpului și care sunt premergătoare începerii picturii, care de altfel a și început în momentul de față, refacerea picturii Tătărăscu. Apoi este vorba despre modernizarea parcului din jurul Teatrului Național, vechea discuție Cub, care în cele de urmă va aduce și la construcția unui cub nou, în condiții de stabilitate, ca să mă pronunț doar așa, și pe termen nelimitat. Și sigur ne ducem cu lucrările și spre Filarmonică, cu o valoare de 41 de milioane de lei, care va însemna finalizarea tuturor lucrărilor la Filarmonică și, în sfârșit, după aproape patru decenii, reabilitarea unei clădiri extraordinar de frumoasă și utilă pentru comunitatea ieșeană și pentru întreaga Moldova.”

Mihai Chirica a adăugat că săptămâna viitoare va fi depus și proiectul de realizare a circulației inelare a tramvaielor în jurul Palatului Culturii și a zonei Palas.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

