(AUDIO) Programele școlare pentru clasa a IX-a, aproape finalizate. Manualele așteptate din toamnă

Publicat de Andreea Drilea, 6 aprilie 2026, 10:13

Programele școlare pentru clasa a IX-a sunt finalizate în proporție de aproximativ 90% și ar urma să fie complet încheiate până în luna mai, a anunțat în emisiunea Starea Educației, directorul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare, Bogdan Cristescu.

Potrivit acestuia, doar câteva programe de nișă, din zona vocațională, teologică și artistică, mai sunt în lucru.

În total, Ministerul Educației a aprobat deja 87 de programe în luna decembrie, iar alte 330 au trecut de etapele interne și de transparență decizională, urmând să fie publicate în Monitorul Oficial, a mai spus Bogdan Cristescu: ”Urmează ca în perioada următoare să finalizăm restul programelor pentru liceu. Vorbim de toți anii, adică încă aproape 200. Referitor la manuale, din acest motiv am tras atât de tare, pentru că vrem să avem manuale și să nu începem cum am început cu gimnaziul, cu un an în urmă. Noi, la clasa a IX-a, am încărcat caietul de sarcini în SEAP, sunt tot felul de pași adminsitrativi. Dar da, începem această achiziție de manuale, depinzând de faptul că vom avea sau nu contestații. Vom avea, zic eu, manuale, cel puțin în format digital, adică încărcate în format digital.”

În ceea ce privește manualele tipărite, livrarea acestora până în luna septembrie depinde de derularea licitației și de eventualele contestații, a mai spus directorul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare, Bogdan Cristescu.

După finalizarea programelor, autoritățile intenționează să înceapă și elaborarea standardelor de evaluare pentru liceu, începând cu clasa a IX-a.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)