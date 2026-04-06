(AUDIO) Programele școlare pentru clasa a IX-a, aproape finalizate. Manualele așteptate din toamnă

Publicat de Andreea Drilea, 6 aprilie 2026, 10:13

Programele școlare pentru clasa a IX-a sunt finalizate în proporție de aproximativ 90% și ar urma să fie complet încheiate până în luna mai, a anunțat în emisiunea Starea Educației, directorul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare, Bogdan Cristescu.

Potrivit acestuia, doar câteva programe de nișă, din zona vocațională, teologică și artistică, mai sunt în lucru.

În total, Ministerul Educației a aprobat deja 87 de programe în luna decembrie, iar alte 330 au trecut de etapele interne și de transparență decizională, urmând să fie publicate în Monitorul Oficial, a mai spus Bogdan Cristescu: ”Urmează ca în perioada următoare să finalizăm restul programelor pentru liceu. Vorbim de toți anii, adică încă aproape 200. Referitor la manuale, din acest motiv am tras atât de tare, pentru că vrem să avem manuale și să nu începem cum am început cu gimnaziul, cu un an în urmă. Noi, la clasa a IX-a, am încărcat caietul de sarcini în SEAP, sunt tot felul de pași adminsitrativi. Dar da, începem această achiziție de manuale, depinzând de faptul că vom avea sau nu contestații. Vom avea, zic eu, manuale, cel puțin în format digital, adică încărcate în format digital.”

În ceea ce privește manualele tipărite, livrarea acestora până în luna septembrie depinde de derularea licitației și de eventualele contestații, a mai spus directorul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare, Bogdan Cristescu.

După finalizarea programelor, autoritățile intenționează să înceapă și elaborarea standardelor de evaluare pentru liceu, începând cu clasa a IX-a.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din perioada 17 – 30 aprilie 2026
Prim plan luni, 6 aprilie 2026, 11:20

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din perioada 17 – 30 aprilie 2026

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din perioada 17 – 30 aprilie 2026 VINERI, 17 aprilie 2026, ora 19:00 – Casa...

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din perioada 17 – 30 aprilie 2026
Peste 200 de elevi participă la Olimpiada Națională de Științe socio-umane, la Iași
Prim plan luni, 6 aprilie 2026, 09:31

Peste 200 de elevi participă la Olimpiada Națională de Științe socio-umane, la Iași

Peste 200 de elevi din întreaga țară participă, începând de astăzi, la Iași, la Olimpiada Națională de Științe socio-umane, organizată...

Peste 200 de elevi participă la Olimpiada Națională de Științe socio-umane, la Iași
Şoferii ar putea să scape de amenzi dacă nu au în maşină permisul de conducere sau talonul
Prim plan luni, 6 aprilie 2026, 07:25

Şoferii ar putea să scape de amenzi dacă nu au în maşină permisul de conducere sau talonul

Şoferii ar putea să scape de amenzi dacă nu au în maşină permisul de conducere sau talonul. Acum sancţiunile sunt destul de usturătoare:...

Şoferii ar putea să scape de amenzi dacă nu au în maşină permisul de conducere sau talonul
Creştinii ortodocşi şi greco-catorici intră în Săptămâna Mare
Prim plan luni, 6 aprilie 2026, 06:35

Creştinii ortodocşi şi greco-catorici intră în Săptămâna Mare

Creştinii ortodocşi şi greco-catorici intră astăzi în Săptămâna Mare, ultima înainte de sărbătoarea Paştilor, în care îşi amintesc de...

Creştinii ortodocşi şi greco-catorici intră în Săptămâna Mare
Prim plan luni, 6 aprilie 2026, 06:31

Popescu (Romalimenta): După Paşte, vom ajusta preţurile în aşa fel încât să putem rezista în piaţă; nu avem altă soluţie

Preţurile alimentelor au crescut în acest an cu aproximativ 10% faţă de aceeaşi perioadă din 2025, însă, după Paşte, sunt posibile noi...

Popescu (Romalimenta): După Paşte, vom ajusta preţurile în aşa fel încât să putem rezista în piaţă; nu avem altă soluţie
Prim plan luni, 6 aprilie 2026, 06:21

ANM: Temperaturi în scădere, precipitaţii şi vânt în mai multe regiuni ale ţării

Vremea va fi instabilă pe parcursul acestei săptămâni, cu variaţii importante de temperatură, precipitaţii şi intensificări ale vântului...

ANM: Temperaturi în scădere, precipitaţii şi vânt în mai multe regiuni ale ţării
Prim plan luni, 6 aprilie 2026, 05:36

ANPC a lansat o amplă campanie de control la nivel naţional vizând produsele tradiţionale pentru masa de Paşte

Autoritatea pentru Protecţia Consumatorilor a lansat o amplă campanie de control la nivel naţional vizând produsele tradiţionale pentru masa de...

ANPC a lansat o amplă campanie de control la nivel naţional vizând produsele tradiţionale pentru masa de Paşte
Prim plan duminică, 5 aprilie 2026, 18:13

Circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi temporar deschisă pe ambele sensuri pentru toate tipurile de vehicule

Circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi deschisă pe ambele sensuri pentru toate tipurile de vehicule de joi, de la ora 16:00,...

Circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi temporar deschisă pe ambele sensuri pentru toate tipurile de vehicule