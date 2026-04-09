Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Primăria Iași analizează cumpărarea Maternității „Elena Doamna”

Publicat de Andreea Drilea, 9 aprilie 2026, 12:59

Primarul Mihai Chirica propune ca Primăria să își exercite dreptul de preemțiune pentru clădirile complexului Maternității „Elena Doamna”.

El ar urma să supună atenției consilierilor locali această posibilitate într-o ședință viitoare: ”Putem să ne exprimăm punctul de vedere pe care îl voi cere în Consiliul Local de validare a numărului maxim de angajați în prima ședință. Eu îmi pot exprima punctul de vedere privind preemțiunea asupra unui monument istoric, dar valoarea la care se propune preluarea complexului ”Elena Doamna” și faptul că municipiul Iași poate gestiona niște activități relevante, cred că 2,5 milioane de euro, până în 3 cu taxe și celelalte, nu este o presiune foarte mare pe bugetul local și am putea să profităm de acest lucru, să o aducem în patrimoniu public al municipiului Iași. Dacă consilierii într-oarece majoritate consideră că nu e cazul, atunci lucrurile se domolesc și proprietarul va face ceea ce dorește cu acel imobil.”

Demersul edilului vine în contextul în care Consiliul Județean Iași, condus de Costel Alexe, încearcă de mai bine de un an să reintre în posesia proprietății.

În ultimii ani, forul județean a dorit să răscumpere clădirea de la proprietar.

În urma negocierilor, suma a crescut și se apropie, potrivit unor surse, de 2,7 milioane de euro.

Președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, a anunțat inițierea unui credit de angajament pentru această achiziție: ”Clădirile sunt ale noastre și, evident, Maternitatea. Acolo terenul aparține unei fundații. Ne-am exprimat și a doua oară dreptul de preemțiune, adică suntem interesați să achiziționăm acel imobil, după ce am mai făcut-o încă o dată. Vreau să cred că nu este un joc sau un ping-pong pe care să-l fac această Fundație. Și, evident, terenul să ajungă cât mai rapid cu putință în proprietatea Consiliului Județean Iași, proprietate pentru care noi am accesat un credit la o bancă comercială și sperăm ca odată ce avem proprietate asupra terenului să putem să facem și investiții pentru a reda comunității noastre și a doua Maternitate care se arate la standarde europene.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
Creştinii ortodocşi şi greco-catolici sunt în Joia Mare
Prim plan joi, 9 aprilie 2026, 08:40

Creştinii ortodocşi şi greco-catolici sunt în Joia Mare

Creştinii ortodocşi şi greco-catolici sunt astăzi în Joia Mare, ziua în care-şi amintesc de Cina cea de Taină, de arestarea şi judecarea...

Creştinii ortodocşi şi greco-catolici sunt în Joia Mare
Elevii nu îşi vor primi bursele luna aceasta înainte de Paşte, ci la data obişnuită
Prim plan joi, 9 aprilie 2026, 08:30

Elevii nu îşi vor primi bursele luna aceasta înainte de Paşte, ci la data obişnuită

Elevii nu îşi vor primi bursele luna aceasta înainte de Paşte, ci la data obişnuită, respectiv 20 aprilie. În schimb, salariile profesorilor...

Elevii nu îşi vor primi bursele luna aceasta înainte de Paşte, ci la data obişnuită
VASLUI: Nereguli în sectorul alimentar, sancționate de inspectori
Prim plan joi, 9 aprilie 2026, 07:51

VASLUI: Nereguli în sectorul alimentar, sancționate de inspectori

Controalele din sectorul alimentar au fost intensificate în județul Vaslui, pe măsură ce se apropie Sărbătorile Pascale. Autoritățile...

VASLUI: Nereguli în sectorul alimentar, sancționate de inspectori
(AUDIO) DSP Vaslui: Recomandări pentru evitarea toxiinfecțiilor alimentare
Prim plan joi, 9 aprilie 2026, 07:47

(AUDIO) DSP Vaslui: Recomandări pentru evitarea toxiinfecțiilor alimentare

Direcția de Sănătate Publică Vaslui face o serie de recomandări populației, menite să prevină apariția problemelor de sănătate în...

(AUDIO) DSP Vaslui: Recomandări pentru evitarea toxiinfecțiilor alimentare
Prim plan joi, 9 aprilie 2026, 06:55

(AUDIO/FOTO) O nouă stea variabilă a fost identificată la Observatorul Astronomic din Bârlad

O nouă stea variabilă a fost identificată la Observatorul Astronomic din Bârlad! Descoperirea aparține muzeografului Ciprian Vîntdevară și a...

(AUDIO/FOTO) O nouă stea variabilă a fost identificată la Observatorul Astronomic din Bârlad
Prim plan joi, 9 aprilie 2026, 06:41

Liberty Galați, sprijinit financiar înainte de sărbători

Cei aproximativ 3 mii de angajați ai Combinatului Siderurgic Liberty Galați au început să primească salariile restante pentru perioada noiembrie...

Liberty Galați, sprijinit financiar înainte de sărbători
Prim plan joi, 9 aprilie 2026, 05:59

Şedinţa de guvern – pe agendă, un proiect pentru înfiinţarea Reţelei de date privind durabilitatea agricolă

Guvernul va aproba în şedinţa de joi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru înfiinţarea Reţelei de date privind durabilitatea agricolă....

Şedinţa de guvern – pe agendă, un proiect pentru înfiinţarea Reţelei de date privind durabilitatea agricolă
Prim plan joi, 9 aprilie 2026, 05:04

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretele pentru numirea şefilor marilor parchete

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri, că a semnat decretele pentru numirea şefilor marilor parchete. Propunerile fuseseră înaintate...

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretele pentru numirea şefilor marilor parchete