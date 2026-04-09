(AUDIO) Primăria Iași analizează cumpărarea Maternității „Elena Doamna”

Publicat de Andreea Drilea, 9 aprilie 2026, 12:59

Primarul Mihai Chirica propune ca Primăria să își exercite dreptul de preemțiune pentru clădirile complexului Maternității „Elena Doamna”.

El ar urma să supună atenției consilierilor locali această posibilitate într-o ședință viitoare: ”Putem să ne exprimăm punctul de vedere pe care îl voi cere în Consiliul Local de validare a numărului maxim de angajați în prima ședință. Eu îmi pot exprima punctul de vedere privind preemțiunea asupra unui monument istoric, dar valoarea la care se propune preluarea complexului ”Elena Doamna” și faptul că municipiul Iași poate gestiona niște activități relevante, cred că 2,5 milioane de euro, până în 3 cu taxe și celelalte, nu este o presiune foarte mare pe bugetul local și am putea să profităm de acest lucru, să o aducem în patrimoniu public al municipiului Iași. Dacă consilierii într-oarece majoritate consideră că nu e cazul, atunci lucrurile se domolesc și proprietarul va face ceea ce dorește cu acel imobil.”

Demersul edilului vine în contextul în care Consiliul Județean Iași, condus de Costel Alexe, încearcă de mai bine de un an să reintre în posesia proprietății.

În ultimii ani, forul județean a dorit să răscumpere clădirea de la proprietar.

În urma negocierilor, suma a crescut și se apropie, potrivit unor surse, de 2,7 milioane de euro.

Președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, a anunțat inițierea unui credit de angajament pentru această achiziție: ”Clădirile sunt ale noastre și, evident, Maternitatea. Acolo terenul aparține unei fundații. Ne-am exprimat și a doua oară dreptul de preemțiune, adică suntem interesați să achiziționăm acel imobil, după ce am mai făcut-o încă o dată. Vreau să cred că nu este un joc sau un ping-pong pe care să-l fac această Fundație. Și, evident, terenul să ajungă cât mai rapid cu putință în proprietatea Consiliului Județean Iași, proprietate pentru care noi am accesat un credit la o bancă comercială și sperăm ca odată ce avem proprietate asupra terenului să putem să facem și investiții pentru a reda comunității noastre și a doua Maternitate care se arate la standarde europene.”

