(AUDIO) Președintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, Alexandru Rafila: Reforma sanitară trebuie să dezvolte ambulatoriile și medicina de familie

Publicat de Andreea Drilea, 8 martie 2026, 09:37

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, actual președinte al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, afirmă că reforma din sistemul sanitar ar trebui să pună accentul pe dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate și a competențelor medicilor de familie.

Prezent, la Iași, el a mai subliniat importanța includerii unei noi clasificări a unităților sanitare, respectiv cea referitoare la spitalele strategice, capabile să răspundă rapid în situații de criză sau accidente colective: ”Trebuie să fie, în primul rând, o regândire a modului de acordare a serviciilor medicale, o rebalansare. Așa cum este peste tot în Europa și în lume, dezvoltarea serviciilor ambulatorii este esențială, atât la medicina de familie cât și la cele de specialitate. Iar spitalele care, într-adevăr, duc greul în sistemul sanitar, trebuie, în mod evident, să facă parte dintr-o categorie de spitale strategice. Asta este realitatea, spitalele care duc greul trebuie să poată să fie recompensate, pentru serviciile medicale pe care le fac.”

La Iași, din categoria spitalelor strategice ar urma să facă parte viitorul Spital Regional de Urgențe, precum și Spitalul „Sfântul Spiridon”, iar din categoria celor regionale – Spitalele de Neurochirurgie, Pneumoftiziologie, de Copii și de Boli Infecțioase.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)