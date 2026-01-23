Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Premierul Ilie Bolojan afirmă că în acest an nu vor mai fi creșteri de taxe și impozite

(AUDIO) Premierul Ilie Bolojan afirmă că în acest an nu vor mai fi creșteri de taxe și impozite

(AUDIO) Premierul Ilie Bolojan afirmă că în acest an nu vor mai fi creșteri de taxe și impozite

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 ianuarie 2026, 16:40

Premierul Ilie Bolojan afirmă că în acest an nu vor mai fi creșteri de taxe și impozite.

El a  explicat la Radio România Actualități că majorarea de la 1 ianuarie a fost necesară pentru ca banii colectați să intre în bugetele autorităților pentru continuarea proiectelor de dezvoltare a comunităților.

Premierul a dat asigurări că administrațiile locale nu vor avea fonduri mai mici decât anul trecut.

Ilie Bolojan:  Primarii nu rămân cu mai puţini bani. Banii pe care îi încasează autorităţile locale în anul acesta cu siguranţă nu vor fi mai puţini decât anul trecut, dar nu poţi să şi creşti foarte mult transferurile către autorităţile locale ca să poată funcţiona, să nici nu-ţi reduci în administraţia locală cheltuielile şi să fii pe locul 1 în Europa la investiţii. Guvernul României, autorităţile locale din România, fondurile europene au astăzi aproximativ 30.000 de proiecte, deschise. Nu există nici o unitate administrativ-teritorială fără un proiect în lucru în momentul de faţă. Aceste proiecte nu mai pot fi finanţate în cea mai mare parte din pârghiile actuale. Prin urmare, a fost nevoie să creştem taxele locale în aşa fel încât o parte din acest efort de a îmbunătăţi viaţa oamenilor în fiecare comunitate din România să fie asigurată de cei care sunt direct beneficiari. 

Premierul a mai spus că administrația locală încasează din veniturile proprii sume mult mai mici decât media țărilor Uniunii Europene, fiind dependentă într-o foarte mare măsură de transferurile de la bugetul de stat. (Rador/ FOTO Radio România, Alexandru Dolea)

Etichete:
Vremea se încălzeşte uşor începând cu acest sfârşit de săptămână
Naţional vineri, 23 ianuarie 2026, 15:00

Vremea se încălzeşte uşor începând cu acest sfârşit de săptămână

Vremea se încălzeşte uşor începând cu acest sfârşit de săptămână, după episoadele de ger care au marcat ultima perioadă. Totuşi, cerul...

Vremea se încălzeşte uşor începând cu acest sfârşit de săptămână
Pompierii le recomandă oamenilor să nu meargă pe apele îngheţate
Naţional vineri, 23 ianuarie 2026, 11:58

Pompierii le recomandă oamenilor să nu meargă pe apele îngheţate

Pompierii atrag atenţia că zilele cu temperaturile pozitive duc la topirea gheţii de pe râuri, lacuri şi bălţi şi le recomandă oamenilor să...

Pompierii le recomandă oamenilor să nu meargă pe apele îngheţate
AFM, finanţare de aproape 25 milioane de lei pentru protejarea comunităţilor şi a faunei sălbatice
Naţional vineri, 23 ianuarie 2026, 11:56

AFM, finanţare de aproape 25 milioane de lei pentru protejarea comunităţilor şi a faunei sălbatice

Administraţia Fondului pentru Mediu a anunţat că a aprobat vineri o finanţare de aproape 25 de milioane de lei, în cadrul Programului privind...

AFM, finanţare de aproape 25 milioane de lei pentru protejarea comunităţilor şi a faunei sălbatice
România are nevoie de “instituții mai eficiente, transparente și corecte”
Naţional vineri, 23 ianuarie 2026, 06:28

România are nevoie de “instituții mai eficiente, transparente și corecte”

România are nevoie de instituții mai eficiente, transparente și corecte, care să gestioneze responsabil resursele publice, susține...

România are nevoie de “instituții mai eficiente, transparente și corecte”
Naţional vineri, 23 ianuarie 2026, 06:12

APIA vrea modificarea formulei de calcul a noului impozit auto

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile vrea modificarea formulei de calcul a a noului impozit auto. Reprezentanții...

APIA vrea modificarea formulei de calcul a noului impozit auto
Naţional joi, 22 ianuarie 2026, 19:31

Ministerul Sănătăţii: Concursul de rezidenţiat – pe 15 noiembrie 2026; se păstrează acelaşi model de concurs

Concursul naţional de intrare în rezidenţiat în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie se va desfăşura pe 15 noiembrie 2026 şi...

Ministerul Sănătăţii: Concursul de rezidenţiat – pe 15 noiembrie 2026; se păstrează acelaşi model de concurs
Naţional joi, 22 ianuarie 2026, 18:47

Aproape 80% dintre români ştiu că vaccinul protejează de formele severe de gripă (studiu)

Aproape 80% dintre români ştiu că vaccinul protejează de formele severe de gripă, însă procentrul celor care se vaccinează este mic –...

Aproape 80% dintre români ştiu că vaccinul protejează de formele severe de gripă (studiu)
Naţional joi, 22 ianuarie 2026, 18:42

Tot mai multe persoane sunt diagnosticate cu infecţii respiratorii

Tot mai multe persoane sunt diagnosticate cu infecţii respiratorii, iar numărul deceselor din cauza gripei s-a dublat şi a ajuns la 40. Institutul...

Tot mai multe persoane sunt diagnosticate cu infecţii respiratorii