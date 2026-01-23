(AUDIO) Premierul Ilie Bolojan afirmă că în acest an nu vor mai fi creșteri de taxe și impozite

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 ianuarie 2026, 16:40

Premierul Ilie Bolojan afirmă că în acest an nu vor mai fi creșteri de taxe și impozite.

El a explicat la Radio România Actualități că majorarea de la 1 ianuarie a fost necesară pentru ca banii colectați să intre în bugetele autorităților pentru continuarea proiectelor de dezvoltare a comunităților.

Premierul a dat asigurări că administrațiile locale nu vor avea fonduri mai mici decât anul trecut.

Ilie Bolojan: Primarii nu rămân cu mai puţini bani. Banii pe care îi încasează autorităţile locale în anul acesta cu siguranţă nu vor fi mai puţini decât anul trecut, dar nu poţi să şi creşti foarte mult transferurile către autorităţile locale ca să poată funcţiona, să nici nu-ţi reduci în administraţia locală cheltuielile şi să fii pe locul 1 în Europa la investiţii. Guvernul României, autorităţile locale din România, fondurile europene au astăzi aproximativ 30.000 de proiecte, deschise. Nu există nici o unitate administrativ-teritorială fără un proiect în lucru în momentul de faţă. Aceste proiecte nu mai pot fi finanţate în cea mai mare parte din pârghiile actuale. Prin urmare, a fost nevoie să creştem taxele locale în aşa fel încât o parte din acest efort de a îmbunătăţi viaţa oamenilor în fiecare comunitate din România să fie asigurată de cei care sunt direct beneficiari.

Premierul a mai spus că administrația locală încasează din veniturile proprii sume mult mai mici decât media țărilor Uniunii Europene, fiind dependentă într-o foarte mare măsură de transferurile de la bugetul de stat. (Rador/ FOTO Radio România, Alexandru Dolea)