(AUDIO) Neamț: Ecologizarea lacului Izvorul Muntelui s-ar putea încheia la sfârşitul lunii august

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 august 2025, 12:10

Ecologizarea lacului Izvorul Muntelui, în zona viaductului de la Poiana Largului, județul Neamț, s-ar putea încheia la sfârşitul lunii august, a declarat, pentru postul nostru de radio, prefectul Adrian Bourceanu.

El a precizat că se intervine într-un ritm accelerat, iar acţiunea de extragere a deşeurilor de pe luciul apei se desfăşoară pe mai multe rampe de colectare. Până în prezent, mai bine de jumătate din cantitatea de deșeuri de pe lac a fost extrasă, a mai spus Adrian Bourceanu.

Adrian Bourceanu: Lucrările de igienizare și de ecologizare a lacului Izvorul Muntelui sunt în plină desfășurare. Practic, de la începutul operațiunii noi ne-am dublat cantitățile extrase din lac aproape de la zi la zi. Făcând o analiză a cantitățiilor extrase, eu în nume personal îmi propun ca până la finalul lunii august să încheiem această operațiune. Noi, în paralel cu igienizarea lacului Bicaz, am intervenit și pe alte două focare de același gen, de asta dată pe Albia Bistriței, în zona comunei Borca. Acolo, deja unul din aceste focare a fost eliminat. Lucrăm acum la neutralizarea celui de-al doilea focar pe Borca.

Reamintim că în urma viiturilor produse în noaptea de 27 spre 28 iulie pe râul Bistriţa, sute de tone de deşeuri au fost aduse în zona viaductului de la Poiana Largului. De asemenea, apele au afectat peste 300 de case și anexe gospodărești în comunele Borca și Farcașa. Prefectul de Neamț, Adrian Bourceanu, a mai declarat pentru postul nostru de radio, că cei afectați au primit deja câte 15 mii de lei din partea Guvernului, dar urmează și alte despăgubiri în bani.

Adrian Bourceanu: Oamenii au început să reconstruiască, au primit o parte din fondurile promise. Deocamdată au primit doar 15.000 de lei, dar este în pregătire proiectul de hotărâre de guvern care le va aloca sume mult mai consistente, de această dată. Prefectura Neamț a înaintat Guvernului României toate datele care pot folosi la calcul și alocarea acestor sume de bani. De aici încolo este decizia Guvernului României care sunt criteriile luate în calcul. Vorbim despre sume care pot însuma și zeci de mii de euro. Acum suntem doar la capitolul discuții, până nu avem proiectul pe masă, putem doar să speculăm, însă vor fi și case, gospodării care vor primi 20 de mii de euro sau poate chiar mai mult.

(Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO ISU NT)

