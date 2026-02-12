(AUDIO) Mobilizare de forțe pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 februarie 2026, 15:59

Pompierii ieșeni au intervenit astăzi pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament situat la etajul 4 al unui imobil de pe strada Hlincea din municipiu.

Proprietarii nu se aflau acasă și nu au fost înregistrate victime.

Intervenția promptă a pompierilor a limitat extinderea focului la restul locuinței și la apartamentele învecinate.

Cauza producerii incendiului o reprezintă un cablu electric defect.

Pompierii recomandă populației să respecte câteva reguli simple pentru prevenirea incendiilor în locuințe.

Purtătorul de cuvânt al ISU Iași, George Onofreiasa: Intervenția promptă a pompierilor a condus la localizarea și lichidarea incendiului în limitele găsite, precum și la ventilarea spațiilor inundate cu fum. În urma incendiului au ars piese de mobilier din dormitor și baie, diverse materiale textile, tavanele din rigips și elemente de tâmplărie. De asemenea, apartamentul a fost afectat de fum și temperatură ridicată, iar pe casa scării s-au înregistrat degradări ale pereților la nivelul etajului al patrulea. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, iar împrejurarea determinantă a constituit-o utilizarea unui cablu electric defect, neizolat corespunzător sau cu izolația deteriorată. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturza” al județului Iași recomandă cetățenilor să verifice periodic instalațiile electrice și să evite utilizarea conductoarelor sau echipamentelor electrice defecte, deoarece acestea pot genera incendii cu consecințe grave.

(Radio Iași/ FOTO ISU IS)