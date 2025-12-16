Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Mircea Bertea, consilier onorific al Ministrului Educației: Asociația Națională a Colegiilor și Liceelor Pedagogice din România cere programe școlare axate pe competențe, nu pe conținuturi

(AUDIO) Mircea Bertea, consilier onorific al Ministrului Educației: Asociația Națională a Colegiilor și Liceelor Pedagogice din România cere programe școlare axate pe competențe, nu pe conținuturi

(AUDIO) Mircea Bertea, consilier onorific al Ministrului Educației: Asociația Națională a Colegiilor și Liceelor Pedagogice din România cere programe școlare axate pe competențe, nu pe conținuturi

Publicat de Andreea Drilea, 16 decembrie 2025, 10:01

Mircea Bertea, președintele Asociației Naționale a Colegiilor și Liceelor Pedagogice din România și consilier onorific al ministrului Educației, Daniel David, atrage atenția asupra modului în care sunt abordate noile programe școlare pentru liceu.

Acesta a explicat, pentru Radio Iași, că asociația a elaborat un document de fundamentare și evaluare, menit să corecteze direcția dezbaterilor publice, dominate în prezent de subiectivism și dispute centrate exclusiv pe conținuturi.

Potrivit lui Mircea Bertea, o programă modernă nu înseamnă liste de teme, ci dezvoltarea competențelor elevilor: ”Noile programe, în viziunea documentului programatic al ministrului Daniel David, Raportul QX, și în viziunea OECD, pentru că ne pregătim să intrăm în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, înseamnă, în primul rând, dezvoltare de competențe, înseamnă înlăturarea analfabetismului funcțional și, de ce nu, anticiparea intrării noastre, cu succes, în era revoluției Inteligenței Artificiale. Din acest punct de vedere, Asociația Națională a Colegiilor și Liceelor Pedagogice a pregătit un document de evaluare generală a programelor, care să-i oblige să iasă din aceste dezbateri pe conținuturi pasionale și să intre pe fondul problemei.”

În același timp, Mircea Bertea, președintele Asociației Naționale a Colegiilor și Liceelor Pedagogice din România și consilier onorific al ministrului Educației, amintește că programele școlare ar fi trebuit finalizate încă de acum două decenii. El recunoaște dificultățile procesului actual, explicând că reforma se face cu resursele și oamenii existenți: ”Noi, inclusiv ca popor, prorogăm, amânăm, amânăm, amânăm. Este lăudabilă inițiativa lui Daniel Daniel și curajul de a intra în finalizarea acestor proiecte. Lucrezi cu oameni pe care nu i-ai selectat tu, cu resurse pe care nu le-ai selectat. Deci, noi anticipam anumite carențe și anumite opinteli. În mod normal, în țările dezvoltate există instituții care se ocupă cu aceste programe. Există oameni care sunt acreditați pentru a face programe și a le evalua. Noi am luat ce-am găsit.”

Noile programe şcolare pentru liceu au fost în dezbatere publică până la 12 decembrie.

Ministerul Educaţiei a anunțat, aseară, că perioada dedicată integrării sugestiilor primite pentru programa la disciplina Limba şi literatura română a fost extinsă cu o săptămână, având în vedere dezbaterile intense.

Următoarea etapă, prevăzută pentru finalul lunii ianuarie 2026, este publicarea programelor şcolare pentru toţi anii de studiu şi pentru toate disciplinele obligatorii prevăzute în noul curriculum liceal.

Noile programe şcolare pentru liceu ar urma să în vigoare începând cu anul şcolar 2026-2027.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
O nouă sesiune a programului naţional Rabla
Prim plan marți, 16 decembrie 2025, 06:51

O nouă sesiune a programului naţional Rabla

Persoanele fizice se pot înscrie începând de marți de la ora 10:00 într-o nouă sesiune a programului naţional Rabla, anunţă Administraţia...

O nouă sesiune a programului naţional Rabla
Judecătorul care a făcut dezvăluiri în materialul Recorder – interviu la CSM pentru a deveni procuror
Prim plan marți, 16 decembrie 2025, 06:04

Judecătorul care a făcut dezvăluiri în materialul Recorder – interviu la CSM pentru a deveni procuror

Judecătorul Laurenţiu Ionel Beşu, care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder, va susţine marţi interviul la CSM pentru a deveni...

Judecătorul care a făcut dezvăluiri în materialul Recorder – interviu la CSM pentru a deveni procuror
3 Tenori ieșeni – Magia Sărbătorilor de Iarnă
Prim plan marți, 16 decembrie 2025, 05:55

3 Tenori ieșeni – Magia Sărbătorilor de Iarnă

Ateneul Național din Iași vă invită la o serie de concerte magice dedicate sărbătorilor de iarnă, susținute de cei 3 Tenori ieșeni –...

3 Tenori ieșeni – Magia Sărbătorilor de Iarnă
Legea prin care cresc taxele locale – publicată în Monitorul Oficial
Prim plan marți, 16 decembrie 2025, 05:06

Legea prin care cresc taxele locale – publicată în Monitorul Oficial

Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, act normativ care prevede şi creşterea taxelor locale, a...

Legea prin care cresc taxele locale – publicată în Monitorul Oficial
Prim plan luni, 15 decembrie 2025, 18:06

Ministra Mediului, după adoptarea moţiunii simple împotriva sa: Nu îmi voi da demisia

UPDATE – Rezultatul votului la moţiune nu este unul surprinzător însă nu voi ceda, nu îmi voi da demisia şi în niciun caz nu voi putea...

Ministra Mediului, după adoptarea moţiunii simple împotriva sa: Nu îmi voi da demisia
Prim plan luni, 15 decembrie 2025, 16:29

Parlament/Moţiunea de cenzură a fost respinsă

UPDATE 15 decembrie 2025 – Moţiunea de cenzură ‘România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare’ a fost...

Parlament/Moţiunea de cenzură a fost respinsă
Prim plan luni, 15 decembrie 2025, 13:18

(UPDATE) Zeci de copii, trimiși către alte unități medicale de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași

UPDATE ora 13:15 Situația de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași ar urma să revină la normal săptămâna viitoare – a declarat,...

(UPDATE) Zeci de copii, trimiși către alte unități medicale de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași
Prim plan luni, 15 decembrie 2025, 12:22

(REPORTAJ) Astăzi, Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași marchează 170 de ani de tradiție, vocație și cunoaștere

Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași marchează, astăzi, 170 de ani de tradiție, vocație și cunoaștere, printr-un eveniment...

(REPORTAJ) Astăzi, Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași marchează 170 de ani de tradiție, vocație și cunoaștere