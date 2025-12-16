(AUDIO) Mircea Bertea, consilier onorific al Ministrului Educației: Asociația Națională a Colegiilor și Liceelor Pedagogice din România cere programe școlare axate pe competențe, nu pe conținuturi

Publicat de Andreea Drilea, 16 decembrie 2025, 10:01

Mircea Bertea, președintele Asociației Naționale a Colegiilor și Liceelor Pedagogice din România și consilier onorific al ministrului Educației, Daniel David, atrage atenția asupra modului în care sunt abordate noile programe școlare pentru liceu.

Acesta a explicat, pentru Radio Iași, că asociația a elaborat un document de fundamentare și evaluare, menit să corecteze direcția dezbaterilor publice, dominate în prezent de subiectivism și dispute centrate exclusiv pe conținuturi.

Potrivit lui Mircea Bertea, o programă modernă nu înseamnă liste de teme, ci dezvoltarea competențelor elevilor: ”Noile programe, în viziunea documentului programatic al ministrului Daniel David, Raportul QX, și în viziunea OECD, pentru că ne pregătim să intrăm în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, înseamnă, în primul rând, dezvoltare de competențe, înseamnă înlăturarea analfabetismului funcțional și, de ce nu, anticiparea intrării noastre, cu succes, în era revoluției Inteligenței Artificiale. Din acest punct de vedere, Asociația Națională a Colegiilor și Liceelor Pedagogice a pregătit un document de evaluare generală a programelor, care să-i oblige să iasă din aceste dezbateri pe conținuturi pasionale și să intre pe fondul problemei.”

În același timp, Mircea Bertea, președintele Asociației Naționale a Colegiilor și Liceelor Pedagogice din România și consilier onorific al ministrului Educației, amintește că programele școlare ar fi trebuit finalizate încă de acum două decenii. El recunoaște dificultățile procesului actual, explicând că reforma se face cu resursele și oamenii existenți: ”Noi, inclusiv ca popor, prorogăm, amânăm, amânăm, amânăm. Este lăudabilă inițiativa lui Daniel Daniel și curajul de a intra în finalizarea acestor proiecte. Lucrezi cu oameni pe care nu i-ai selectat tu, cu resurse pe care nu le-ai selectat. Deci, noi anticipam anumite carențe și anumite opinteli. În mod normal, în țările dezvoltate există instituții care se ocupă cu aceste programe. Există oameni care sunt acreditați pentru a face programe și a le evalua. Noi am luat ce-am găsit.”

Noile programe şcolare pentru liceu au fost în dezbatere publică până la 12 decembrie.

Ministerul Educaţiei a anunțat, aseară, că perioada dedicată integrării sugestiilor primite pentru programa la disciplina Limba şi literatura română a fost extinsă cu o săptămână, având în vedere dezbaterile intense.

Următoarea etapă, prevăzută pentru finalul lunii ianuarie 2026, este publicarea programelor şcolare pentru toţi anii de studiu şi pentru toate disciplinele obligatorii prevăzute în noul curriculum liceal.

Noile programe şcolare pentru liceu ar urma să în vigoare începând cu anul şcolar 2026-2027.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)