(AUDIO) Mihai Chirica: Sala Polivalentă din Iași rămâne în finanțarea Guvernului, iar Podul Socola în programul „Anghel Saligny”

Publicat de Gabriela Rotaru, 31 martie 2026, 13:18

Mai multe proiecte majore ale municipiului Iași au fost discutate, ieri, la București, cu reprezentanți ai Guvernului.

Edilul Mihai Chirica a declarat că Sala Polivalentă „Regina Maria” rămâne în planul de finanțare al Guvernului, iar Primăria va contribui cu 20% din valoarea investiției.

De asemenea, podul Socola, care face legătura între municipiul reședință și cartierul Bucium, rămâne în finanțare pe programul „Anghel Saligny”. Până la 15 aprilie, Primăria Iași va trebui să anunțe cota de cofinanțare.

În cazul în care autoritățile locale nu respectă termenele de implementare, atunci vor trebui să suporte financiar întregul proiect, a mai spus Mihai Chirica.

Mihai Chirica:

Cea mai importantă știre este că Sala Polivalentă „Regina Maria” din Iași a rămas în planul de finanțare a Guvernului. Este prinsă în planul bugetar pe anul în curs. Noi ne-am arătat disponibilitatea de a finanța cu 20% Sala Polivalentă „Regina Maria” și să începem procedurile de licitație, de fapt să le reluăm, pentru că indicatorii sunt aprobați prin hotărâre de Guvern. I-am reactualizat și noi prin hotărâri de Consiliu Local și credem că suntem pe drumul cel bun. Anghel Saligny, adică podul de la Bucium, Socola, rămâne în finanțare. Trebuie să raportăm până pe data de 15 aprilie cota de cofinanțare pe care ne-o asumăm. Vor apărea programe de investiții în continuare, sigur, și s-au mai prelungit niște termene de recepție care ne favorizează și să punem mare atenție pe termenele de la PNRR, care sunt foarte importante, trebuie să le respectăm. În caz contrar, vom da bani înapoi.

