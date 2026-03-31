Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Mihai Chirica: Sala Polivalentă din Iași rămâne în finanțarea Guvernului, iar Podul Socola în programul „Anghel Saligny"

Publicat de Gabriela Rotaru, 31 martie 2026, 13:18

Mai multe proiecte majore ale municipiului Iași au fost discutate, ieri, la București, cu reprezentanți ai Guvernului.

Edilul Mihai Chirica a declarat că Sala Polivalentă „Regina Maria” rămâne în planul de finanțare al Guvernului, iar Primăria va contribui cu 20% din valoarea investiției.

De asemenea, podul Socola, care face legătura între municipiul reședință și cartierul Bucium, rămâne în finanțare pe programul „Anghel Saligny”. Până la 15 aprilie, Primăria Iași va trebui să anunțe cota de cofinanțare.

În cazul în care autoritățile locale nu respectă termenele de implementare, atunci vor trebui să suporte financiar întregul proiect, a mai spus Mihai Chirica.

Mihai Chirica:

  1. Cea mai importantă știre este că Sala Polivalentă „Regina Maria” din Iași a rămas în planul de finanțare a Guvernului. Este prinsă în planul bugetar pe anul în curs. Noi ne-am arătat disponibilitatea de a finanța cu 20% Sala Polivalentă „Regina Maria” și să începem procedurile de licitație, de fapt să le reluăm, pentru că indicatorii sunt aprobați prin hotărâre de Guvern. I-am reactualizat și noi prin hotărâri de Consiliu Local și credem că suntem pe drumul cel bun.
  2. Anghel Saligny, adică podul de la Bucium, Socola, rămâne în finanțare. Trebuie să raportăm până pe data de 15 aprilie cota de cofinanțare pe care ne-o asumăm.
  3. Vor apărea programe de investiții în continuare, sigur, și s-au mai prelungit niște termene de recepție care ne favorizează și să punem mare atenție pe termenele de la PNRR, care sunt foarte importante, trebuie să le respectăm. În caz contrar, vom da bani înapoi.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Percheziţii DNA la Autoritatea Rutieră Română într-un dosar de corupţie
Prim plan marți, 31 martie 2026, 11:42

Percheziţii DNA la Autoritatea Rutieră Română într-un dosar de corupţie

Procurorii DNA efectuează marţi percheziţii la Autoritatea Rutieră Română (ARR) într-un dosar de corupţie, au declarat surse judiciare,...

Percheziţii DNA la Autoritatea Rutieră Română într-un dosar de corupţie
Platforma electronică e-licitaţii.anaf.ro a înregistrat peste un milion de accesări
Prim plan marți, 31 martie 2026, 11:07

Platforma electronică e-licitaţii.anaf.ro a înregistrat peste un milion de accesări

Platforma electronică e-licitaţii.anaf.ro, lansată ieri de Fisc pentru vânzarea la licitaţie a bunurilor confiscate, a înregistrat în primele...

Platforma electronică e-licitaţii.anaf.ro a înregistrat peste un milion de accesări
(AUDIO) Iași: Astăzi începe înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026–2027
Prim plan marți, 31 martie 2026, 10:59

(AUDIO) Iași: Astăzi începe înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026–2027

Astăzi începe înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026–2027, proces care se va desfășura în două etape, conform...

(AUDIO) Iași: Astăzi începe înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026–2027
APAVITAL Iași: Din cauza ploilor abundente, mai multe localități din județul Iași rămân fără apă potabilă
Prim plan marți, 31 martie 2026, 10:51

APAVITAL Iași: Din cauza ploilor abundente, mai multe localități din județul Iași rămân fără apă potabilă

UPDATE, ora 10:50 – APAVITAL S.A. aduce la cunoștință utilizatorilor săi că este necesară întreruperea furnizării apei potabile din...

APAVITAL Iași: Din cauza ploilor abundente, mai multe localități din județul Iași rămân fără apă potabilă
Prim plan marți, 31 martie 2026, 10:47

România va reduce acciza la motorină pentru a depăşi criza combustibililor

Guvernul României nu a stabilit, deocamdată, cu cât va fi redusă acciza. Guvernul român a decis să reducă acciza la motorină într-o primă...

România va reduce acciza la motorină pentru a depăşi criza combustibililor
Prim plan marți, 31 martie 2026, 10:10

Sondaj eJobs: 1 din 2 angajați crede că o singură sursă de venit nu mai este suficientă pentru un trai decent

Sondaj eJobs: 1 din 2 angajați crede că o singură sursă de venit nu mai este suficientă pentru un trai decent ● 75% dintre angajați simt o...

Sondaj eJobs: 1 din 2 angajați crede că o singură sursă de venit nu mai este suficientă pentru un trai decent
Prim plan marți, 31 martie 2026, 08:17

Instanţa supremă a dat Guvernul în judecată pentru neplata restanţelor salariale către magistraţi

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunţat că a dat în judecată Guvernul şi Ministerul Finanţelor, în contencios administrativ, pentru...

Instanţa supremă a dat Guvernul în judecată pentru neplata restanţelor salariale către magistraţi
Prim plan marți, 31 martie 2026, 08:14

Israel: Mai mult de 10 explozii auzite la Ierusalim

Un jurnalist al AFP a auzit marţi cel puţin 10 explozii deasupra Ierusalimului după ce armata israeliană a raportat că încearcă să...

Israel: Mai mult de 10 explozii auzite la Ierusalim