(AUDIO) Lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere continuă în Iași

Publicat de Andreea Drilea, 31 ianuarie 2026, 09:13

Primăria municipiului Iași va continua proiectele de modernizare a tramei stradale și în acest an.

Vor fi definitivate zona din Păcureț, precum și cele din cartierul Dacia.

Primarul Iașului, Mihai Chirica, a declarat că foarte multe artere de circulație au fost construite în urmă cu 20 de ani conform legislației care era atunci în vigoare și a subliniat că în prezent întâmpină dificultăți, deoarece legislația a suferit schimbări fundamentale.

Mihai Chirica a adăugat că în acest an vor intra în proces de modernizare piețele Voievozilor și Unirii: ”Decenii întregi s-a construit într-un anumit regim de reglementare, acum avem o oponență din partea poliției rutiere, într-un mod pe care eu nu-l mai înțeleg în ce țară suntem, dar asta e situația, o să o deblocăm și din această perspectivă. În orice caz, nu vom înceta să investim în continuare în modernizarea pistelor și trotuarelor. Piațetele publice din oraș, o să vedeți o altă abordare și pentru zona Voievozilor și pentru celelalte piațete importante din oraș. Și, sigur, demararea lucrărilor de modernizare a Pieții Unirii, care pentru noi ieșenii va însemna un lucru foarte important, având în vedere faptul că multe evenimente publice se petrec acolo.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)