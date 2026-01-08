(AUDIO) Județul Bacău se confruntă cu un deficit semnificativ de adăposturi de protecție civilă

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 8 ianuarie 2026, 13:09 / actualizat: 8 ianuarie 2026, 14:15

Județul Bacău se confruntă cu un deficit semnificativ de adăposturi de protecție civilă.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, spațiile existente pot proteja doar aproximativ 6% din populație în cazul unei situații de urgență majore.

Restul locuitorilor ar rămâne expuși riscurilor.

Reprezentanții ISU subliniază că adăposturile sunt esențiale pentru siguranța populației.

Aceștia atrag atenția că întreținerea și modernizarea lor reprezintă o responsabilitate strategică a autorităților locale.

În contextul actual, evaluările periodice și investițiile constante sunt necesare pentru a menține aceste spații funcționale și sigure, după cum a precizat colonelul Ovidiu Cărășel, inspector șef al ISU Bacău.

Ovidiu Cărășel: Într-adevăr, suntem la un grad de adăpostire foarte, foarte mic. Nu e doar în județul nostru, este la nivel național. Aceasta a fost direcția sau strategia până să înceapă războiul din Ucraina. În momentul de față, în județul Bacău, sunt 219 adăposturi, cu tot cu punctele de comandă. O parte din acestea sunt adăposturi publice, o parte sunt adăposturi private la operatori economici sau alte investiții private.

