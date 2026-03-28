(AUDIO) Investiții în infrastructură pentru accesul la viitorul Spital Regional de Urgență Iași

(AUDIO) Investiții în infrastructură pentru accesul la viitorul Spital Regional de Urgență Iași

Publicat de Andreea Drilea, 28 martie 2026, 10:52

Săptămâna viitoare vor fi analizate, la Iași, aspecte privind accesibilitatea către viitorul Spitalul Regional de Urgență, intrat în faza de construcție la începutul lunii.

O delegație din partea Unității Centrale de Implementare a proiectului va stabili, cu autoritățile județene, legăturile rutiere care vor conecta unitatea medicală cu Aeroportul Internațional Iași și cu Autostrada A8, a declarat președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.

El a arătat că legătura rutieră între rondurile Lețcani – Bogonos și Popricani va fi suportată financiar de instituția pe care o conduce.

De asemenea, va fi construită o arteră cu patru benzi ce va face legătura între Spitalul Regional și Poligonul ISU de pe șoseaua C.A.Rosetti. Ulterior, șoseaua de la Poligon către Rond Popricani va fi lărgită tot la patru benzi, a mai spus Costel Alexe: ”În ceea ce privește angajamentul pe care Consiliul Județean Iași l-a luat față de statul român pentru modernizarea drumului județean de la Rondul Popricani până la Bogonos și evident noi am continuat cu centura ușoară sau cu modernizarea acelor sectoare de drum care fac parte din centura ușoară a municipiului Iași, după cum bine știți, au fost desemnați câștigătorii pentru cele două loturi, lotul 1 și lotul 4, urmând ca practic la momentul la care avem această ședință, lotul 2 și lotul 3 sunt scoase în licitație, urmează să fie și afișate. Consiliul Județean Iași a făcut eforturile ca practic să avem proiectul privind lărgirea la 4 benzi de la ISU până la Popricani, continuarea lui C.A.Rosetii după ieșirea din oraș. Am avut discuțiile și practic suntem în licitație cu lotul 3 și lotul 4 din autostrada 8 pe sectorul de la Moțca spre podul de la Prut, care practic, breteaua de la lotul 4 va ajunge la Aeroport, Spitalul Regional de Urgență cu descărcare în C.A. Rosetti.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

