(AUDIO) Încep reparațiile la clădirea Teatrului „Luceafărul” din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 februarie 2026, 12:10

Consiliul Județean Iași va finanța din fonduri proprii reparațiile pentru cladirea Teatrului „Luceafărul” din Iași.

Pe parcursul desfășurării proiectului, activitatea din cadrul teatrului nu se va muta, după cum a declarat Oltița Cântec, directorul interimar al Teatrului „Luceafărul” din Iași.

Oltița Cântec: Activitatea va continua la sediul Teatrului ”Luceafărul”. În acest moment, din discuțiile pe care le-am avut cu Consiliul Județean, care știm exact specificul activității artistice, cu echipa de arhitecți, am convenit că cea mai bună abordare este abordarea etapizată, adică aceasta este direcția anul acesta să se facă reparații la terasă, de unde sunt infiltrații de apă și anul viitor să se repare, să se refacă sala mare de spectacole, care e o sală foarte modernă, clădirea este foarte modernă și este clădire unică în România cu această destinație și una dintre foarte puținele din Europa.

Proiectul total de reabilitare a teatrului depășește 15 milioane de euro, iar clădirea teatrului, din punct de vedere arhitectonic, este unică în România. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)