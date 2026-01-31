Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) În județul Iași vor fi cu 21 de clase a IX-a mai puține în anul școlar 2026–2027

Publicat de Andreea Drilea, 31 ianuarie 2026, 09:00

În județul Iași vor fi cu 21 de clase a IX-a mai puține în anul școlar 2026–2027.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Antonina Bliorț, măsura este determinată de creșterea numărului de locuri pe formațiune la învățământul liceal, dar și pe fondul scăderii numărului de elevi care finalizează clasa a VIII-a, față de anul școlar precedent: ”Au fost propuse 260 de clase a IX-a pentru învățământul liceal de zi, ceea ce înseamnă că vor fi cu 21 de clase mai puțin decât în anul școlar actual. S-a luat în calcul și dorința elevilor pe care am identificat-o în anii școlari anteriori de a se înscrie la un anumit profil, la un anumit liceu. Asta înseamnă că acolo unde nu a fost acoperită în anii școlari anterior cifra de școlarizare, acolo au fost și aceste modificări.”

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Antonina Bliorț, a mai declarat că, în acest context, al reducerii numărului de clase de a IX-a, profesorii titulari au posibilitatea să își completeze normele didactice în cazul în care situația o impune: ”Este în derulare un calendar de mobilitate și profesorii care sunt deja titulari beneficiază de drepturile pe care le au în această calitate de titular și participă la diversele etape care sunt în derulare, prin urmare își pot completa norma, depinde de fiecare situație în parte, dar cei care sunt titulari desigur că au prioritate în tot acest demers de completare a normei, întregirea normei, restrângere de activitate.”

Inspectoratele școlare au putut transmite Ministerului Educației, până vineri, proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2026-2027.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

