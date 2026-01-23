(AUDIO) Ilie Bolojan: Reforma adminstraţiei publice locale şi centrale are ca miză descentralizarea deciziilor, stimularea peformanţei în administraţie şi creşterea veniturile autorităţilor locale

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 23 ianuarie 2026, 16:18

Reforma adminstraţiei publice locale şi centrale are ca miză descentralizarea deciziilor, stimularea peformanţei în administraţie şi creşterea veniturile autorităţilor locale, a afirmat, astăzi, la Radio România Actualităţi, premierul Ilia Bolojan.

El a explicat, în cardul emisiunii ”Probleme la zi”, că una din măsurile cuprinse în pachetul de reformă, respectiv reducerea cu 10 la sută din cheltuielilor cu personalul, se va face în baza unui calcul al numărului de angajaţi.

Ilie Bolojan:

Guvernul intentionează să-şi angajeze răspunderea pe pachetul legislativ privind reforma adminstraţiei publice la începutul sesiunii parlamentare, în luna februrie. Tot atunci, Executivul vrea să vină în faţa Parlamentului şi cu un set de măsuri pentru stimularea economiei. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

