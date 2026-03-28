(AUDIO) Iașul găzduiește Conferința Națională a profesioniștilor din grădinărit

Publicat de Andreea Drilea, 28 martie 2026, 10:33

Iașul găzduiește, în acest sfârșit de săptămână, Conferința Națională a Asociației Profesioniștilor din domeniul Grădinăritului.

Participă peste o sută de specialiști din România, dar și din alte țări, precum Olanda, Ungaria și Republica Moldova.

Secretarul general al Asociației Grădinarilor Profesioniști, Florin Murgu, a declarat că sunt abordate subiecte legate de dezvoltarea, la standarde europene, a sectorului horticol – peisagistic din România.

O altă secțiune vizează influența factorilor de poluare și climatici asupra peisajului urban: ”Cei mai mulți locuim în spații urbane, care de cele mai multe ori sunt viciate de poluare, așa că e ceea ce respirăm, e ceea ce ne înconjoară, mai ales că suntem într-un climat, într-o continuă schimbare și încălzire, așa că importanța evenimentului este dată de contracararea unor astfel de efecte climatice, de faptul că încercăm să învățăm de la cei care au mult mai multă experiență decât noi și care aplică astfel de soluții de ani buni.”

Lucrările sunt găzduite de Universitatea de Științele Vieții din Iași.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO eveniment)

