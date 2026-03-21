(AUDIO) Iași: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” lansează, în premieră, proiecte interdisciplinare cu licee și colegii din Moldova

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 martie 2026, 11:58

Universitatea Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași lansează, în premieră, proiecte interdisciplinare realizate în colaborare cu licee și colegii din zona Moldovei.

Inițiativa vizează implicarea elevilor în activități de cercetare alături de cadre universitare.

Rectorul Liviu-George Maha a declarat că liceenii vor fi familiarizați cu mediul academic și vor putea participa direct la proiecte.

Liviu-George Maha: Sunt echipe complexe, care abordează problematici diverse. Tema „Știința, știința în școli” e importantă pentru a forma, în rândul elevilor, o atitudine favorabilă abordării științifice, obiective, bazate pe dovezi, în ceea ce privește numeroasele provocări pe care le oferă realitatea și viața de zi cu zi. A elimina tentația raportării la informații, să spunem, mai puțin verificate, la frânturi de informații sau de cunoștințe; cu alte cuvinte, o conștientizare a elevilor că, pentru a înțelege un fenomen, pentru a înțelege modul în care se desfășoară anumite procese, e nevoie să fie cât mai bine informați, iar informația se ia din carte, din bibliotecă, din școală.

Programul oferă acces la activități desfășurate atât teoretic, cât și practic, în cadrul universității.

Acesta are caracter regional și reunește instituții de învățământ din mai multe județe ale Moldovei. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

