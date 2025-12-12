(AUDIO) Iași: Ordinul ministerial privind temele pentru acasă nu ține cont de realitatea din sistem, spune profesoara Mona Coțofan

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 12 decembrie 2025, 10:34

Ministerul Educației a publicat ordinul care schimbă regulile privind temele pentru acasă în învățământul preuniversitar, stabilind limite clare de timp: maximum o oră la clasele primare și două ore la gimnaziu și liceu.

Noul document introduce diferențierea între tema obligatorie și cea suplimentară, interzice folosirea temelor ca pedeapsă și recomandă ca elevii să nu primească sarcini în vacanțe.

Totodată, școlile vor colecta anual feedback de la elevi și părinți, prin directori și diriginți, pentru a evalua utilitatea acestor activități.

Mona Coțofan, profesoară de Limba română la Colegiul ”Vasile Alecsandri” din Iași a declarat, în emisiunea Starea Educației, că limitele de ore impuse prin ordinul ministerial, privind temele pentru acasă, nu sunt realiste: ”Din perspectiva mea sunt niște limite care cred că nu au în spate o analiză temeinică la nivelul întregului sistem care presupune școli foarte diferite, medii școlare foarte diferite, elevi pentru care jumătate de oră de teme suplimentare înseamnă foarte mult și elevi pentru care jumătate de oră de teme suplimentare înseamnă abordarea unui număr poate că de 10 ori mai mare de exerciții și de cerințe, de itemi. Deci cred că e o estimare ruptă de realitatea sistemului.”

La rândul său, Genoveva Farcaș, profesoară de pedagogie la Colegiul ”Vasile Lupu” din Iași a punctat că, în comparație cu alte sisteme educaționale europene, România reglementează strict temele, însă nu ține suficient cont de vârsta elevilor.

Aceasta a explicat că elevii din ciclul primar primesc adesea prea multe sarcini, ceea ce pune presiune psihologică pe copii și părinți: ”La noi, sarcina efectuării temelor este supradimensionată de multe ori pentru acest nivel de vârstă. Competitivitatea accentuată a acestei testări de la finalul clasei a IV-a pune presiune în egală măsură pe profesori, elevi și părinți. Și de aici, iată, ca un bumerang vine și această problemă a temelor pentru acasă.”

Genoveva Farcaș a adăugat că, la nivelul liceului, volumul temelor ar trebui calibrat diferit, deoarece complexitatea pregătirii crește odată cu apropierea de facultate sau de formarea profesională.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

