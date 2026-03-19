(AUDIO) IAȘI: Liceul „Miron Costin”, selectat printre cele 20 de hub-uri naționale de inteligență artificială în educație

Publicat de Andreea Drilea, 19 martie 2026, 09:17

Liceul Teoretic „Miron Costin” din Iași a devenit unul dintre cele 20 de hub-uri de inteligență artificială selectate la nivel național, în cadrul unui program derulat de ICDL România. Inițiativa marchează un pas important în transformarea educației digitale, punând accent pe dezvoltarea de competențe concrete pentru elevi și profesori.

Prin această selecție, instituția ieșeană se alătură unei rețele naționale de școli care integrează aplicații de inteligență artificială la clasă, pregătesc cadrele didactice și oferă elevilor oportunitatea de a obține certificarea internațională ICDL-AI, după, profesoara de informatică Alina Scutaru: ”În cadrul campaniei naționale EduTech 2026, inițiată de ICDL România, centrele acreditate din țară au fost invitate să se înscrie în formare gratuită, pentru AI, pentru 2 profesori și 20 de elevi. Din fiecare județ s-a selectat un singur liceu, iar noi am avut onoarea să fim aleși pentru județul Iași. Statutul de HUB de inteligență artificială înseamnă că liceul devine un loc în care se învață organizat și responsabil despre inteligență artificială. Practic, deschidem o ușă către viitorul elevilor noștri.”

Potrivit Alinei Scutaru, certificările ICDL oferă avantaje importante, facilitând accesul la burse în străinătate, echivalarea competențelor digitale la examenul de Bacalaureat și participarea la programe Erasmus.

La clasă, inteligența artificială va fi folosită ca instrument de sprijin, nu ca substitut al profesorului, a declarat, tot în cadrul emisiunii Starea Educației, profesoara Oana Boghiu: ”Integrarea AI în cadrul orelor nu înseamnă înlocuirea profesorilor sau a metodelor clasice, ci completarea lor. Profesorul rămâne în continuare ghidul. Inteligența artificială poate fi utilizată pentru simulări, generare de exemple, analiză de date, sprijin în documentare sau chiar în proiecte practice. Important este că elevii vor învăța să folosească aceste instrumente ca sprijin pentru învățare, nu ca substitut al efortului personal. Din punctul meu de vedere, rolul nostru este să îi învățăm pe elevi să folosească tehnologia corect și responsabil.”

