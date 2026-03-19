(AUDIO) IAȘI: Liceul „Miron Costin”, selectat printre cele 20 de hub-uri naționale de inteligență artificială în educație

Publicat de Andreea Drilea, 19 martie 2026, 09:17

Liceul Teoretic „Miron Costin” din Iași a devenit unul dintre cele 20 de hub-uri de inteligență artificială selectate la nivel național, în cadrul unui program derulat de ICDL România. Inițiativa marchează un pas important în transformarea educației digitale, punând accent pe dezvoltarea de competențe concrete pentru elevi și profesori.

Prin această selecție, instituția ieșeană se alătură unei rețele naționale de școli care integrează aplicații de inteligență artificială la clasă, pregătesc cadrele didactice și oferă elevilor oportunitatea de a obține certificarea internațională ICDL-AI, după, profesoara de informatică Alina Scutaru: ”În cadrul campaniei naționale EduTech 2026, inițiată de ICDL România, centrele acreditate din țară au fost invitate să se înscrie în formare gratuită, pentru AI, pentru 2 profesori și 20 de elevi. Din fiecare județ s-a selectat un singur liceu, iar noi am avut onoarea să fim aleși pentru județul Iași. Statutul de HUB de inteligență artificială înseamnă că liceul devine un loc în care se învață organizat și responsabil despre inteligență artificială. Practic, deschidem o ușă către viitorul elevilor noștri.”

Potrivit Alinei Scutaru, certificările ICDL oferă avantaje importante, facilitând accesul la burse în străinătate, echivalarea competențelor digitale la examenul de Bacalaureat și participarea la programe Erasmus.

La clasă, inteligența artificială va fi folosită ca instrument de sprijin, nu ca substitut al profesorului, a declarat, tot în cadrul emisiunii Starea Educației, profesoara Oana Boghiu: ”Integrarea AI în cadrul orelor nu înseamnă înlocuirea profesorilor sau a metodelor clasice, ci completarea lor. Profesorul rămâne în continuare ghidul. Inteligența artificială poate fi utilizată pentru simulări, generare de exemple, analiză de date, sprijin în documentare sau chiar în proiecte practice. Important este că elevii vor învăța să folosească aceste instrumente ca sprijin pentru învățare, nu ca substitut al efortului personal. Din punctul meu de vedere, rolul nostru este să îi învățăm pe elevi să folosească tehnologia corect și responsabil.”

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO AI)

Se extind programele de screening pentru cancerul de col uterin, de sân şi cel colorectal
Prim plan joi, 19 martie 2026, 06:25

Se extind programele de screening pentru cancerul de col uterin, de sân şi cel colorectal

Bugetul pentru programele naţionale de sănătate dedicate screeningului şi prevenţie ajunge în acest an la 1,2 miliarde de lei faţă de 900 de...

Se extind programele de screening pentru cancerul de col uterin, de sân şi cel colorectal
(UPDATE) Continuă căutările marinarilor daţi dispăruţi după accidentul naval din Portul Midia
Prim plan miercuri, 18 martie 2026, 23:26

(UPDATE) Continuă căutările marinarilor daţi dispăruţi după accidentul naval din Portul Midia

UPDATE – Scafandrii Armatei au recuperat trupul unei alte persoane decedate în urma scufundării, ieri, a unui remorcher la 8,6 km în largul...

(UPDATE) Continuă căutările marinarilor daţi dispăruţi după accidentul naval din Portul Midia
Parlamentul a suspendat dezbaterile asupra bugetului pe 2026 fără a stabili un termen pentru reluare
Prim plan miercuri, 18 martie 2026, 19:53

Parlamentul a suspendat dezbaterile asupra bugetului pe 2026 fără a stabili un termen pentru reluare

Comisiile reunite de buget-finanţe au decis, astăzi, suspendarea dezbaterilor, după ce lucrările au fost reluate din nou în jurul orei 18:00,...

Parlamentul a suspendat dezbaterile asupra bugetului pe 2026 fără a stabili un termen pentru reluare
Aliaţii NATO discută despre ‘cel mai bun mod’ de a redeschide strâmtoarea Ormuz
Prim plan miercuri, 18 martie 2026, 19:52

Aliaţii NATO discută despre ‘cel mai bun mod’ de a redeschide strâmtoarea Ormuz

Aliaţii din cadrul NATO discută pentru a găsi cel mai bun mod de a redeschide strâmtoarea Ormuz, cale strategică blocată de Iran în urma...

Aliaţii NATO discută despre ‘cel mai bun mod’ de a redeschide strâmtoarea Ormuz
Prim plan miercuri, 18 martie 2026, 19:47

FSLI şi FSE ‘Spiru Haret’ îndeamnă profesorii să boicoteze simulările pentru Bacalaureat de săptămâna viitoare

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie ‘Spiru Haret’ îndeamnă cadrele...

FSLI şi FSE ‘Spiru Haret’ îndeamnă profesorii să boicoteze simulările pentru Bacalaureat de săptămâna viitoare
Prim plan miercuri, 18 martie 2026, 18:55

Iranul a atacat din nou teritoriul Israelului

Iranul a atacat din nou teritoriul Israelului şi a promis că va ţinti instalaţiile energetice din regiunea Golfului Persic, după ce aviaţia...

Iranul a atacat din nou teritoriul Israelului
Prim plan miercuri, 18 martie 2026, 18:53

Uniunea Europeană şi Islanda au semnat un acord de parteneriat în materie de securitate

Uniunea Europeană a anunţat miercuri că a încheiat un acord de parteneriat în materie de securitate cu Islanda, înainte de un referendum...

Uniunea Europeană şi Islanda au semnat un acord de parteneriat în materie de securitate
Prim plan miercuri, 18 martie 2026, 17:15

(UPDATE) Neamţ: Raport final la SJU Piatra Neamţ – decesele de la ATI nu au legătură cu focarul de Acinetobacter baumannii

UPDATE – 18 martie 2026 – Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Piatra-Neamţ a prezentat într-o conferinţă de presă,...

(UPDATE) Neamţ: Raport final la SJU Piatra Neamţ – decesele de la ATI nu au legătură cu focarul de Acinetobacter baumannii