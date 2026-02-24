Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Iași: Doar 180 din 291 de adăposturi de protecție civilă sunt parțial funcționale

(AUDIO) Iași: Doar 180 din 291 de adăposturi de protecție civilă sunt parțial funcționale

(AUDIO) Iași: Doar 180 din 291 de adăposturi de protecție civilă sunt parțial funcționale

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 februarie 2026, 12:16

În municipiul Iași sunt organizate 291 de adăposturi de protecție civilă și, dintre acestea, 180 sunt parțial funcționale, restul fiind nefuncționale.

Capacitatea de adăpostire totală ar fi de peste 27 de mii de persoane a precizat prim adjunctul comandantului ISU Iași, colonelul Petru Melinte.

Petru Melinte: La această dată, la nivelul județului Iași, există un număr de 291 de adăposturi de protecție civilă. În urmă, activitățile de inventariere desfășurate la sfârșitul anului trecut au fost clasificate în funcție de stare de funcționare a acestora, astfel, cu certitudine, un număr de 111 sunt nefuncționale, iar un număr de 180 de adăposturi sunt funcționale sau parțial funcționale.Capacitatea totală de adăpostire a acestora este undeva în jurul de 27.160 de persoane.

În urmă cu doi ani de zile, Primăria municipiului Iași a instituit o taxă anuală, plătită de fiecare cetățean, în vederea modernizării adăposturilor de protecție civilă.

În acest an vor fi modernizate 8 adăposturi, iar la anul alte 16.

Declarația a fost făcută în contextul Săptămânii Protecției Civile. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Programul proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 25 februarie – 1 martie 2026
Prim plan marți, 24 februarie 2026, 11:15

Programul proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 25 februarie – 1 martie 2026

Programul proiecțiilor de la Cinema Ateneu pentru perioada 25 februarie – 1 martie 2026. De asemenea, am inclus și programul pregătit pentru...

Programul proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 25 februarie – 1 martie 2026
METEO: Viscol și ninsori la munte, polei și vânt puternic în Moldova până joi
Prim plan marți, 24 februarie 2026, 11:02

METEO: Viscol și ninsori la munte, polei și vânt puternic în Moldova până joi

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 24 februarie, ora 10:00 – 26 februarie, ora 08:00 Fenomene vizate: precipitații în general...

METEO: Viscol și ninsori la munte, polei și vânt puternic în Moldova până joi
(AUDIO) Vrancea: Armă descărcată accidental în timpul unei tranzacții, un bărbat de 31 de ani a murit împușcat
Prim plan marți, 24 februarie 2026, 10:35

(AUDIO) Vrancea: Armă descărcată accidental în timpul unei tranzacții, un bărbat de 31 de ani a murit împușcat

UPDATE – În urma investigațiilor efectuate și a probatoriului administrat, polițiștii l-au reținut, pentru 24 de ore, pe bărbatul de 33...

(AUDIO) Vrancea: Armă descărcată accidental în timpul unei tranzacții, un bărbat de 31 de ani a murit împușcat
Vaslui: Dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul bebelușului decedat, suspiciuni de tratament necorespunzător la SJU
Prim plan marți, 24 februarie 2026, 10:10

Vaslui: Dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul bebelușului decedat, suspiciuni de tratament necorespunzător la SJU

Poliţiştii vasluieni vor deschide un dosar de cercetare penală pentru ucidere din culpă în cazul unei fetiţe în vârstă de două luni, care a...

Vaslui: Dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul bebelușului decedat, suspiciuni de tratament necorespunzător la SJU
Prim plan marți, 24 februarie 2026, 10:02

Iași: „Academia Altfel” continuă parteneriatul educațional cu „Codrii Iașilor” și „Prietenii Bârnovei”, cu sprijinul Primăriei și al Crucii Roșii Iași

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, din cadrul Academiei Române – Filiala Iași, derulează încă din anul 2014 un...

Iași: „Academia Altfel” continuă parteneriatul educațional cu „Codrii Iașilor” și „Prietenii Bârnovei”, cu sprijinul Primăriei și al Crucii Roșii Iași
Prim plan marți, 24 februarie 2026, 07:52

Suceava: Primarul comunei Dumbrăveni, trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu şi fals intelectual

Primarul comunei Dumbrăveni, Ioan Pavăl, a fost trimis luni în judecată de procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Direcţiei Naţionale...

Suceava: Primarul comunei Dumbrăveni, trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu şi fals intelectual
Prim plan marți, 24 februarie 2026, 07:48

Coaliţia de guvernare a ajuns la un acord pe măsurile de reformă în administraţie şi pe cele cuprinse în pachetul de relansare economică

Coaliţia de guvernare a ajuns la un acord pe măsurile de reformă în administraţie şi pe cele cuprinse în pachetul de relansare economică....

Coaliţia de guvernare a ajuns la un acord pe măsurile de reformă în administraţie şi pe cele cuprinse în pachetul de relansare economică
Prim plan marți, 24 februarie 2026, 07:43

Preţurile carburanţilor continuă să crească în România

Preţurile carburanţilor continuă să crească în România, tendinţă accentuată, în opinia specialiştilor, de mărirea accizelor la...

Preţurile carburanţilor continuă să crească în România