(AUDIO) Iași: Doar 180 din 291 de adăposturi de protecție civilă sunt parțial funcționale

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 februarie 2026, 12:16

În municipiul Iași sunt organizate 291 de adăposturi de protecție civilă și, dintre acestea, 180 sunt parțial funcționale, restul fiind nefuncționale.

Capacitatea de adăpostire totală ar fi de peste 27 de mii de persoane a precizat prim adjunctul comandantului ISU Iași, colonelul Petru Melinte.

Petru Melinte: La această dată, la nivelul județului Iași, există un număr de 291 de adăposturi de protecție civilă. În urmă, activitățile de inventariere desfășurate la sfârșitul anului trecut au fost clasificate în funcție de stare de funcționare a acestora, astfel, cu certitudine, un număr de 111 sunt nefuncționale, iar un număr de 180 de adăposturi sunt funcționale sau parțial funcționale.Capacitatea totală de adăpostire a acestora este undeva în jurul de 27.160 de persoane.

În urmă cu doi ani de zile, Primăria municipiului Iași a instituit o taxă anuală, plătită de fiecare cetățean, în vederea modernizării adăposturilor de protecție civilă.

În acest an vor fi modernizate 8 adăposturi, iar la anul alte 16.

Declarația a fost făcută în contextul Săptămânii Protecției Civile. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)